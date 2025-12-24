Od 2026. godine besplatan željeznički prijevoz i za osobe s invaliditetom

Na temelju Zaključka Vlade RH nastavljaju se projekti besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece, učenika osnovnih i srednjih škola, redovnih studenata, umirovljenika i osoba starijih od 65 godina.

Od 1. siječnja 2026. besplatan javni željeznički prijevoz na području Republike Hrvatske ostvarivat će i osobe s invaliditetom koje imaju Nacionalnu/Europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom s oznakom mogućnosti putovanja vlakom.

Podsjetimo, besplatan željeznički prijevoz za djecu i učenike uveden je u listopadu 2021. godine. Oko 7.000 učenika redovno je koristilo željeznički prijevoz prije uvođenja projekta besplatnog prijevoza, a u 2025. oko 60.000 djece i učenika redovito ili povremeno putuje vlakom.

U siječnju 2024. uveden je projekt besplatnog prijevoza umirovljenika i starijih od 65 godina. Više od 154.100 umirovljenika i starijih od 65 godina u 2025. putovalo je besplatno. Umirovljenici tu mogućnost koriste za odlaske liječniku, na izlete, posjete rodbini i slično.

U siječnju 2025. uveden je projekt besplatnog željezničkog prijevoza za redovne studente na svim relacijama u Republici Hrvatskoj. Oko 26.600 redovnih studenata u 2025. koristilo je tu mogućnost. Dio njih prijevoz vlakom koristi vikendom kada putuju kući u udaljenije gradove i mjesta, a dio njih za svakodnevna putovanja do mjesta studiranja.

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. osobe s invaliditetom koje imaju Nacionalnu/Europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom s oznakom mogućnosti putovanja vlakom moći će neograničeno koristiti besplatan prijevoz vlakom na području Republike Hrvatske.

Od 30. prosinca 2020. stanovnici pogođeni potresom na području Sisačko-moslavačke županije ostvaruju pravo na besplatan prijevoz uz kartu koja vrijedi u 2. razredu redovnih vlakova na svim relacijama u unutarnjem prometu. Pravo na besplatan prijevoz ostvaruju do 30. lipnja 2026. godine.

Projekti besplatnog prijevoza, uz kontinuirane investicije u nove vlakove kojima se unaprjeđuje kvaliteta usluge, doprinose kontinuiranom rastu broja putnika. Njima se potiče korištenje željezničkog prijevoza, odnosno stvara navika putovanja vlakom u cilju dugoročne održivosti željezničkog prijevoza.

Dodatne informacije za putnike

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. navedene kategorije putnika pravo na besplatan prijevoz ostvarivat će na temelju pametne kartice HŽ Putničkog prijevoza sa zapisom godišnje karte koja će vrijediti u 2. razredu redovnih vlakova na svim relacijama na području RH. Cijena profila/godišnje karte za cijelu godinu iznosi 2,65 eura.

Putnici koji imaju pametnu karticu ne trebaju izrađivati novu, a više informacija o tome kako ostvariti pravo na besplatan prijevoz u 2026. mogu pronaći na internetskoj stranici HŽ Putničkog prijevoza. Prijelazno razdoblje za izradu pametne kartice/godišnje karte je do 31. siječnja 2026. godine.