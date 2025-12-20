Od 2026. besplatni bankarski paketi za građane, evo što uključuju

Od 1. siječnja 2026. banke će potrošačima morati osigurati pakete besplatnih usluga. Koje i pod kojim uvjetima - u Studiju 4 otkrio je glavni savjetnik ministra financija Matej Bula.

- Radi se o jednom sveobuhvatnom višegodišnjem naporu vlade i Ministarstva financija da na neki način podigne razinu zaštite potrošača u hrvatskom financijskom sustavu, istaknuo je.

Podsjetio je da su prethodnih godina poduzete brojne mjere, među kojima su rješavanje pitanja prešutnih i dopuštenih prekoračenja, regulacija rada agencija za naplatu potraživanja te uvođenje zakonske obveze da banke dio svojih prihoda izdvajaju za financiranje financijske pismenosti građana. Kao jednu od za građane posebno važnih mjera naveo je i ukidanje obveze posjedovanja žiroračuna.

Rasprava o bankarskim naknadama intenzivirala se nakon što je uočeno da u tom području postoje određene nedorečenosti. U tom je kontekstu Hrvatska narodna banka još u lipnju 2024. uputila okružnicu bankama, zatraživši jasnu i jedinstvenu metodologiju obračuna i promjena bankarskih naknada.

- Sve smo to pažljivo pratili i došli do zakonskog rješenja koje u potpunosti stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine. Građani će moći zatražiti da račun na koji im pristižu redovita primanja bude vezan uz paket besplatnih usluga, čime će tim sredstvima moći pristupati bez naknade, rekao je Bula.

Što obuhvaća paket

Na pitanje što će točno obuhvaćati paket besplatnih usluga, Bula je pojasnio da će građanima biti osigurano besplatno mobilno ili internetsko bankarstvo, ovisno o izboru kreditne institucije, kao i besplatno otvaranje, zatvaranje i vođenje računa. Paket uključuje i besplatan priljev sredstava na račun te besplatno podizanje i polaganje gotovine, bilo na šalteru ili na bankomatima banke, odnosno kreditne institucije, piše HRT.

Osim toga, u paket ulazi i redovito izdavanje debitnih kartica te njihovo korištenje na fizičkim uplatnim mjestima.

- Riječ je o sedam osnovnih kategorija usluga koje su objedinjene u jednom besplatnom paketu, istaknuo je Bula.

Naglasio je i vremenski okvir primjene novih mjera.

- Paket besplatnih bankarskih usluga stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine, dok će od 1. siječnja 2027. građanima biti dostupna dodatna pogodnost. Naime, korisnici besplatnog paketa imat će pravo na dvije besplatne transakcije podizanja gotovine mjesečno na bankomatima drugih banaka, istaknuo je.

Sloboda izbora između besplatnog paketa i drugih

Bula je dodao kako banke neće imati obvezu same obavještavati klijente o postojanju besplatnog paketa usluga. Ipak, naglasio je da Ministarstvo financija već provodi informativnu kampanju kako bi građani bili upoznati sa svojim pravima.

- Na društvenim mrežama objavili smo sve informacije vezane uz ovu mjeru, nastojimo se odazvati pozivima svih medijskih kuća i na taj način obavijestiti građane, rekao je Bula.

Istaknuo je i da se ne radi o jednokratnoj mjeri s ograničenim rokom.

- Ovo nije pravo koje vrijedi samo u prvom, drugom ili trećem mjesecu. Riječ je o zakonom reguliranom pravu građana koje će moći koristiti od 1. siječnja 2026. godine, pojasnio je.

Dodao je kako će građani imati slobodu izbora između besplatnog paketa i drugih, naplatnih paketa koje banke nude. Ako u nekom trenutku procijene da im je drugi paket povoljniji ili prikladniji, moći će ga odabrati, a potom se ponovno vratiti na besplatni paket.

Ne odnosi se na poslovne subjekte

Bula je također pojasnio da se mjera ne odnosi na poslovne subjekte, već isključivo na račune na koje građanima pristižu redovita primanja.

Govoreći o dosadašnjim bankarskim naknadama, naveo je da za 2024. godinu postoje cjeloviti i pouzdani podaci.

- U 2024. godini banke su ukupno naplatile 876 milijuna eura naknada, od čega se 331 milijun eura odnosi na građane, rekao je Bula.

Dodao je kako iz tog iznosa nije moguće u potpunosti izdvojiti sve naknade koje su izravno usporedive s novim paketom besplatnih usluga. Ipak, istaknuo je da samo troškovi vođenja računa iznose oko 100 milijuna eura godišnje.

- Ako uzmemo u obzir da u Hrvatskoj postoji oko 2,6 milijuna računa na koje pristižu redovita primanja, te ako se svih 2,6 milijuna korisnika odluči za ovaj paket besplatnih usluga, govorimo o potencijalnoj uštedi do 100 milijuna eura za građane, zaključio je Bula.