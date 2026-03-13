Očuvanje rijeke Jadro u fokusu radionice uoči Svjetskog dana rijeka: Stručnjaci na Jadru raspravljali o zaštiti rijeke i ugrožene mekousne pastrve

Uoči obilježavanja Svjetskog dana rijeka održana je stručna radionica posvećena očuvanju riječnih ekosustava i ribljih populacija rijeke Jadro. Radionica je održana na Izletištu Jadro, a organizirala ju je Javna ustanova More i krš u sklopu projekta Improve River LIFE.

Na radionici su sudjelovali predstavnici institucija, stručnjaci za zaštitu prirode, znanstvenici te dionici iz sektora ribarstva i poljoprivrede. Sudionicima su predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta usmjerenog na očuvanje riječnih staništa, poboljšanje ekološkog stanja vodotoka te zaštitu ugroženih ribljih vrsta koje nastanjuju Jadro.

Poseban naglasak stavljen je na očuvanje endemske vrste mekousne pastrve solinke (Salmo obtusirostris salonitana). Ova rijetka slatkovodna riba živi upravo u rijeci Jadro i smatra se jednom od najugroženijih ribljih vrsta u Europi. Prepoznatljiva je po karakterističnim malim ustima i pjegama po tijelu, a izuzetno je osjetljiva na promjene u kakvoći vode i narušavanje prirodnih staništa.

Tijekom radionice predstavljene su i posebnosti ihtiofaune rijeke Jadro, kao i glavne prijetnje ovom osjetljivom krškom ekosustavu. Među najvećim izazovima istaknute su invazivne vrste riba, promjene u vodnom režimu, onečišćenje te fragmentacija riječnog toka.

U sklopu projekta Improve River LIFE provode se i aktivnosti usmjerene na obnovu prirodne povezanosti rijeke. Naime, duž vodotoka nalaze se riječne barijere koje otežavaju ili onemogućuju prirodnu migraciju riba. Planiranim uklanjanjem ili prilagodbom takvih prepreka nastoji se omogućiti slobodno kretanje riba uzvodno i nizvodno, čime se poboljšavaju uvjeti za prirodni mrijest i dugoročno očuvanje populacije mekousne pastrve.

Sudionici radionice kroz raspravu su razmijenili iskustva i prijedloge o mogućnostima aktivnog uključivanja lokalne zajednice u očuvanje vodnih ekosustava. Zaključeno je kako je upravo suradnja znanstvenika, institucija i lokalnih korisnika prostora ključna za dugoročnu zaštitu rijeke Jadro i njezine jedinstvene bioraznolikosti.