Očito (još) nije vrime...

Vraća li se Ivan Perišić u Hajduk ili ne? Obostrana želja postoji, to će se vjerojatno i dogoditi jednoga dana, ali nema nikakvih naznaka da se to događa danas, da će se dogoditi sutra, pa ni u tjednu koji prethodi Superkupu kojim i službeno započinje nova sezona.

Jednostavno, ta je priča ista već šest mjeseci i nema nijednog novog detalja, piše 24 sata.

Strasti je ovoga puta uzburkao talijanski novinar Gianluca Di Marzio objavom kako je Perišić u razgovorima s Tottenhamom oko raskida ugovora te da je njegova vjerojatna nova destinacija Hajduk. Javio se i drugi mag informacija o transferima Fabrizio Romano, koji je pak kazao kako nema nikakvih informacija da se nešto tako i događa. Povuci, potegni, čini se kako je Romano ipak bliže istini.

No concrete/official indications that Ivan Perisić will leave Tottenham at this stage of the transfer window. ⚪️🇭🇷 #THFC

No decision has been made as of now. pic.twitter.com/t3zOSkowuz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2023