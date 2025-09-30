OČI U OČI Svjedoci opisali stravičnu pucnjavu: Supruga (51) nije na mjestu događaja pokazivala znakove života...

Današnja pucnjava u kojoj je petero ljudi ranjeno u baru u Višnjičkoj Banji započela je tučnjavom dvojice muškaraca koji su također ranjeni kada je pucnjava započela, piše Telegraf.rs.

Radi se o N.N. i D.L, za koje se vjeruje da su navijači, a u nastaloj pucnjavi zadobili su prostrelne rane. Odbijaju surađivati ​​s policijom.

Osim njih, ozlijeđene su još tri osobe koje su se slučajno zatekle tamo.

Dvojica muškaraca odmah su odvezena s mjesta događaja privatnim automobilom, a kako Telegraf.rs doznaje, policija i hitna pomoć pronašli su ih u njihovom automobilu u blizini trgovačkog centra na Karaburmi, ranjene i krvave, te su prevezeni na hitnu.

Stanovnici Višnjičke Banje prethodno su vidjeli ranjenog muškarca kako trči iz smjera bara, na udaljenosti od oko 100 metara od mjesta pucnjave.

- Pucnjava se dogodila u baru na Slanačkom putu. Supruga V.D. (51) nije na mjestu događaja pokazivala znakove života, dok je supruga M. Lj. (42) ima prostrelnu ranu lijeve potkoljenice, a muškarac A.O. (59) ima prostrelnu ranu lijevog bedra. NN (33) i DR (29) također su ranjeni u pucnjavi - rekao je izvor Telegrafa.

Liječnici u bolnici uspjeli su oživjeti ženu koja nije pokazivala znakove života i tako joj spasili život, ali je u izuzetno teškom stanju.