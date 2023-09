OČAJNA MAJKA ‘Pedijatrica je rekla da mojoj Neli nije ništa, a onda su u Klaićevoj otkrili da joj ne radi srce. Sad se bori za život‘

Nakon pet i pol godina pokušaja, razočaranja, tvrdnji liječnika da uz svoju dijagnozu nikada neće postati majka, Anamary Živko na svijet je 25.svibnja donijela Nelu.

Prekrasna djevojčica postala je centar svijeta svojih roditelja koji su je tako dugo željeli. Zaboravili su svu tugu koju su prolazili, od teške endometrioze koja Anamary nije davala nikakve šanse za trudnoćom, od četiri bezuspješne izvantjelesne oplodnje i dizanja ruku liječnika od njezinog slučaja.

Anamary je jedva našla liječnika kojeg je gotovo na koljenima molila da joj daju šansu, još jednu, petu, za taj zadnji postupak, a upravo on je donio Nelu, piše Jutarnji list.

Danas, niti četiri mjeseca kasnije tuga se vratila, djevojčica se doslovno bori za život u KBC Zagreb. Njezino srce radi svega 20 posto, diše uz pomoć respiratora, i ima pomoć za rad srca.

- Dala sam sve od sebe da ju dobijemo, dat ću sve od sebe da i ostane s nama - kaže mlada majka Anamary.

Suza, kaže, više nema. Posljednjih dana ih je sve potrošila...

- Sve je moglo biti drugačije, samo da su me poslušali -govori.

Prvi simptomi

Nela je rođena u terminu, no na neonatologiji je provela dva tjedna jer je imala žuticu, a dobila je i ešerihiju coli zbog čega je došlo do problema s bubrezima.

- Nakon toga je kao zdravo dijete otpuštena iz bolnice u Virovitici, a i pedijatrica nam je tamo. Prvih mjesec dana sve je bilo u najboljem redu, jela je,napredovala, dobivala na težini, mokrila - priča Anamary.

No, tada je na svojoj bebici počela primjećivati da joj otiču kapci, da sve manje jede i da uopće ne mokri noću.

O svemu je obavještavala svoju pedijatricu.

- Odradili smo više puta vađenje krvi, uzimali urin zbog bakterije i to je bilo ok, sterilno. Uporno sam govorila da dijete ne jede, ali nije me slušala - ogorčena je majka.

Koliko je puta nazvala i medicinsku sestru i pedijatricu ne zna niti nabrojati. kada je beba trebala na redovno cijepljenje, opet je rekla pedijatrici da odbija hranjenje, da niti jednom ne piški noću, da joj otiču kapci.

- Uporno me uvjeravala da je sve u najboljem redu, da beba napreduje, da kapci nisu natečeni. Rekla sam da u toku dana naotiču i splasnu, htjela sam joj pokazati fotografije ali nije htjela gledati - govori.

Rekla joj je, kaže, da je normalno da neke bebe ne mokre noću. Pregledala ju je i cijepila.

- Rekla sam i da Nela teže diše. Sve je ignorirala - kaže.

Na kraju je, kaže, rekla da nek je odvedu u Viroviticu u bolnicu jer je po njoj sve u redu.

- Tamo smo sve ponavljali, nalazi krvi, ešerihija, prvoj je bilo da ima pa da nema, uvođenje antibiotika...stotine nalaza. u bolnici smo proveli četiri dana. i tamo nitko nije reagirao na oteknuća kapaka. Bili smo u bolnici a nitko je nije gledao. na kraju zbog urednih nalaza opuštena je kući, a u otpusnom pismu stoji da nema edema kapaka - prepričava majka, piše Jutarnji list.

‘Nije dobro‘

I u bolnici su tvrdili da beba napreduje, da je dobila na kilaži, ali Anamary to nije smirilo. Ipak je ona 24 sata provodila s djetetom i tvrdila da nešto nije u redu. Beba jednostavno nije dobro.

Opet se vratila pedijatrici koja je rekla da prestane voditi dijete po doktorima jer da će još pokupiti negdje po bolnicama.

- Kao papiga sam ponavljala, ne jede, kapci otiču, stenje, stalno se budi i vrišti.

Odbijala me dalje negdje poslati. Rekla je da dođem u ponedjeljak kod nje i da pred njom hranim dijete da vidi kako ja to radim - govori.

Odlučili su se otići privatno u Helenu. I tamo su nalazi bili relativno dobri, savjetovali su posjet gastroenterologu i fizijatru.

Doktorica u Poliklinici Helena, kaže Anamary, napravila je kompletnu obradu, a dok su bili tamo djevojčica se popiškila i i mokraća je bila smeđa. Beba je već počela teško disati i postala je plava oko usta.

- Rekla je da odmah idemo u Klaićevu i nazvala ih da obavijesti da stižemo - prisjeća se najgorih trenutaka.

Kaže da je od prijema do jutra beba sve teže disala, tresla se, no da je sestra mjerila parametre, ali da nije htjela zvati doktoricu.

Nešto prije vizite, sestra iz druge smjene, kaže, ušla je u sobu i rekla da dijete teško diše. Anamary je rekla tako je bilo cijelu noć.

- Alarmirala je sve. U roku od minute bilo je 20 doktora u sobi. Rekli su da je beba životno ugrožena, da je jako loše. Još dok sam je držala snažno je plakala, ali onda je prestala disati - kaže.

‘Srce ne radi‘

Napravljen joj je RTG pluća i srca i tu je došlo do onoga što se moglo prije otkriti, srce ne radi!

Bilo je uvećano pet ili šest puta i radilo na 20 posto kapaciteta.

- Rekli su mi da mora hitno na Rebro, ali da je moraju stabilizirati. kada su uspjeli rekli su mi da se molim da preživi put - govori i dodaje da su rekli kako je bliže smrti nego životu.

I dalje je životno ugrožena, ali stabilno, a ono što majci daje nadu, je da se pomokrila.

- Rekli su mi da nema poboljšanja, ali nema niti pogoršanja i to je velika vijest. Možda će se netko pitati zašto razgovaram s vama u ovoj situaciji. Ne želim da više itko zbog nemara proživi ovo što se meni dogodilo. Pedijatrica i virovitička bolnica su dovele do ovoga. Možda je moja Nela rođena sa slabijim srcem, pa da nismo znali, ali da smo prije dva mjeseca išli na liječenje, sada ne bi umirala od straha na svaki poziv i čekala hoće li mi toliko željeno dijete preživjeti - zaključuje.

Iz KBC-a Zagreb su nam potvrdili da je djevojčica teško, ali u ovom trenu stabilno. Davanje bilo kakve prognoze je, kažu, nezahvalno. A je li se moglo zaključiti o čemu se radi, kažu simptomi na koje je majka govorila ukazuju na to.

Iz Klaićeve su opisali tijek boravka u njihovoj bolnici; Mlado žensko dojenče je upućeno u Kliniku pod sumnjom na slabije napredovanje na tjelesnoj masi. Dijete je došlo u pratnji majke u Kliniku u večernjim satima u ponedjeljak, 18.9. Dijete je s obzirom na simptome primljeno u Kliniku. U trenutku prijema je potpuno urednih vitalnih parametara, urednog kontakta i ne teže narušenog općeg stanja.Do pogoršanja dolazi tijekom jutra u utorak 19.9. nešto prije 8 h. Odmah su ordinirani nalazi. Dijete je medikamentozno stabilizirano. Upućeno na RTG i UZV srca te je već u Klinici za dječje bolesti Zagreb postavljena dijagnoza teške srčane bolesti s dilatacijom lijeve pretklijetke i klijetke - navode i zaključuju da je nakon stabilizacije dijete u pratnji intenzivistice Klinike prebačeno na daljnje liječenje u KBC Zagreb u 12.40h.

Naglo pogoršanje

Ravnatelj Klaićeve, Goran Roić kaže da vjeruje kako su svi liječnici koji su pogledali dijete prije dolaska u Kliniku za dječje bolesti Zagreb, pregledali dijete i utvrdili da ono u tom vremenu nije imalo nikakvih kliničkih manifestacija ili tegoba koje bi u tom trenu ukazivale na srčani problem.

- Kod dolaska u Klaićevu zbog nenapredovanja i nedobivanja na tjelesnoj masi u tijeku hospitalizacije naglo se pogoršala situacija i dijete je prebačeno u Jedinicu intenzivne skrbi. Napravljene su dodatne obrade kako bi se utvrdio problem i utvrđeno je da se radi o teškoj srčanoj mani – kaže dr. Roić. Na pitanje jesu li to trebali uočiti i liječnici koji su pregledali dijete prije dolaska u Klaićevu, a koje majka danas optužuje za teško stanje svog djeteta.

– Nisu to vidjeli jer je srce bilo kompenzirano, kako mi to kažemo. To znači da je normalno radilo i nije bilo manifestacija kardiološke bolesti. Međutim, srce je u jednom trenu dekompenziralo i onda je postala ta klinička slika manifesta zbog čega je napravljena dodatna i šira obrada kako bi se vidjelo što je u pozadini toga. Na žalost, povremeno se to dešava, ne možemo znati primarno što netko nosi u organizmu i dešavaju se situacije da unatoč normalnom kliničkom i laboratorijskom nalazu dolazi do iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja, najčešće su u podlozi neke urođene greške i mane koje isprva ne vidimo i nemamo o njima saznanja -zaključio je Roić, piše Jutarnji list.

Na kraju Anamary Živko kaže kako je u ponedjeljak dobila poziv od medicinske sestre iz pedijatrijske ordinacije koja ju je prozvala zašto nije došla hraniti dijete pred pedijatricom.

- Zato što se bori za život - rekla joj je, na što je sestra odmah dala doktorici telefon.

- Naravno, samo se krenula opravdavati, ali to mi je sad najmanja briga- zaključuje.