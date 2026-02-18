Obuljen Koržinek u Splitu: Fokus na HNK i povratak sjaja Splitskom ljetu

Ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek boravila je danas u radnom posjetu Splitu, gdje se u Banovini sastala s gradonačelnikom Tomislavom Šutom i njegovom zamjenicom Mateom Dorčić.

Razgovor o ključnim kulturnim projektima

Na sastanku se razgovaralo o ključnim kulturnim projektima u gradu, s posebnim naglaskom na Hrvatsko narodno kazalište Split i Splitsko ljeto, s ciljem da se toj manifestaciji vrati nekadašnji sjaj.

Gradonačelnik Šuta zahvalio je ministrici na dolasku i kontinuiranoj potpori Ministarstva, istaknuvši kako su u posljednjih nekoliko godina obnovljene ili su u obnovi sve ključne muzejske institucije u Splitu, bilo kroz bespovratna europska sredstva ili sredstva državnog proračuna.

Nakon sastanka ministrica je, u pratnji gradskih čelnika, obišla Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, koji je u fazi energetske obnove. Ravnatelj Miroslav Katić istaknuo je kako se zgrada obnavlja prvi put nakon 40 godina te da se završetak radova očekuje do kraja lipnja.

Obnova uoči obilježavanja 1100 godina Hrvatskoga Kraljevstva

Ministrica Obuljen Koržinek naglasila je kako je obnova Muzeja posebno važna uoči obilježavanja 1100 godina Hrvatskoga Kraljevstva. Vrijednost ove faze radova iznosi gotovo 5 milijuna eura, a nakon dovršetka obnove osigurat će se sredstva za izradu stalnog postava.

Istaknula je i da je završena energetska obnova Galerije Meštrović, koja će uskoro biti otvorena posjetiteljima, dok je u tijeku priprema dokumentacije za obnovu Arheološkog muzeja u Splitu.