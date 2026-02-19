Obrat s dupinom u Jadru: Radi se o ženki koja se pokušava okotiti mladunče

Jedinka dobrog dupina koja je posljednjih dana zabilježena u rijeci Jadro danas je ponovno privukla veliku pozornost javnosti. Nakon jučerašnje objave Javne ustanove More i krš, građani su jutros kod mosta za Meterize snimili prizore koji su izazvali dodatno zanimanje i zabrinutost.

Kako tvrde očevici, dupin je viđen u blizini mosta, a na snimci nastaloj oko 8 sati ujutro primijećeno je ponašanje koje dio građana tumači kao moguće pokušaje okota. Prema njihovim zapažanjima, životinja nosi mlado.

Podsjetimo, iz Javne ustanove More i krš jučer su izvijestili da je u Rijeci Jadro zabilježena jedinka dobrog dupina (Tursiops truncatus) koja je najvjerojatnije zabunom ušla u slatkovodni sustav.

U službenom priopćenju naglašeno je da se u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije čuvari prirode nalaze na terenu te kontinuirano prate stanje i kretanje životinje.

Posebno su apelirali na građane da ne uznemiravaju dupina.

„Molimo sve stanovnike i slučajne prolaznike da ne uznemiravaju životinju, ne pokušavaju joj se približavati, hraniti je ili na bilo koji način ometati, kako bi joj se omogućio siguran i samostalan povratak u more“, naveli su iz ustanove.

Dobri dupin strogo je zaštićena vrsta, a stručnjaci ističu da su mir i minimalan stres ključni za njegovo preživljavanje, osobito u neuobičajenim uvjetima poput slatkovodnog okruženja.

Današnja snimka, koja se ubrzano širi društvenim mrežama, dodatno je pojačala interes javnosti. Ipak, konačnu procjenu situacije mogu dati isključivo stručne službe koje prate životinju.

Do tada, apel nadležnih ostaje isti – držati distancu i omogućiti životinji što mirnije okruženje.