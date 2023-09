OBRAT OKO TRANSFERA VUŠKOVIĆA Evo što se doznaje

Hajduk nije uspio realizirati transfer Luke Vuškovića prije kraja ljetnog prijelaznog roka i mladi stoper će ostati u klubu do siječnja 2024. godine, potvrđeno je Indexu. Vušković je trebao postati najveći izlazni transfer u povijesti Hajduka, ali na to će se morati još neko vrijeme pričekati.

Kako doznaje Index, posao nije propao nego bi se trebao realizirati kroz sljedećih mjesec dana, što znači da će Vušković ostati u Hajduku do siječnja. U svakom slučaju, bit će riječ o najvećem transferu u povijesti Hajduka.

Hajduk očekuje da se konačni dogovor o transferu dogodi tijekom idućih mjesec dana, a najvjerojatnije dok traje reprezentativna pauza. Bez obzira na to, ovakav razvoj situacije ipak predstavlja problem za Bijele. Hajduk je prethodno već odbio rekordne ponude za Vuškovića, ali sada se čini da će jednu takvu uspjeti i realizirati kao transfer.

Što s Vuškovićem do siječnja?

Najveći je problem što Vušković negdje mora igrati, a ne sjediti na klupi ili tribinama dok se čeka transfer. Trener Ivan Leko ga u ponedjeljak očekuje na treningu nakon što ga neko vrijeme nije bilo zbog ozljede, ali teško je zamisliti da će Vušković dobiti ozbiljnu ili ikakvu minutažu pored igrača s renomeom i jakim ugovorima kao što su Šarlija, Elez, Ferro i novopridošli Uremović.

Također, Hajduk sada nema na rapolaganju sredstva koja su potrebna da se momčad dodatno pojača pa će do kraja prijelaznog roka sljedeći tjedan u klub doći još jedan krilni igrač za kojeg neće biti plaćena odšteta već će to biti netko bez ugovora. U klubu i dalje postoji nada da se može riješiti dolazak Ivana Perišića do kraja idućeg tjedna, ali su šanse za to jako male.