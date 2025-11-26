Obradović odlazi! Legendarni trener napustio Partizan

Najtrofejniji europski košarkaški trener Željko Obradović odlučio je povući radikalan potez i preuzeti odgovornost za loše rezultate. Nakon niza poraza u Euroligi, legendarni strateg ponudio je ostavku upravi beogradskog Partizana

Košarkaška Europa ostala je zatečena viješću koja je u srijedu ujutro stigla iz Beograda, a koja sugerira kraj jedne ere u regionalnoj košarci. Željko Obradović, deveterostruki prvak Europe i čovjek koji je postao sinonim za uspjeh, ponudio je ostavku na mjesto glavnog trenera Partizana nakon razočaravajućeg poraza od Panathinaikosa u Ateni, javio je srpski portal Mozzart Sport. Utakmica odigrana u utorak navečer, u kojoj je beogradski sastav izgledao nemoćno protiv aktualnog prvaka Europe i bivšeg Obradovićevog kluba, bila je kap koja je prelila čašu. Crno-bijeli se trenutno nalaze u iznimno teškoj situaciji u Euroligi s omjerom od samo četiri pobjede i devet poraza, što ih smješta na samo dno ljestvice, točnije na 18. poziciju. Ovo je bio sedmi poraz Partizana u posljednjih osam europskih utakmica, što jasno ukazuje na duboku krizu igre i rezultata iz koje najtrofejniji trener u povijesti očito nije vidio drugi izlaz osim ponude mandata na raspolaganje.

Iako službena potvrda o konačnom rastanku još uvijek nije stigla iz Humske, srpski mediji navode kako je situacija iznimno ozbiljna, a neki izvori, poput Telegrafa, tvrde da je Obradovićeva odluka neopoziva. Upravni odbor kluba, na čelu s predsjednikom Ostojom Mijailovićem, sada se nalazi pred jednom od najtežih odluka u novijoj povijesti kluba: prihvatiti odlazak čovjeka koji je vratio euforiju među navijače ili ga pokušati uvjeriti da ostane i pokuša preokrenuti sezonu. Obradovićevo ponašanje na konferenciji za medije nakon utakmice u Ateni, gdje je na pitanje o tome kako preokrenuti sezonu kratko odgovorio "ne znam", dalo je naslutiti da je i sam trener iscrpio sve ideje i da osjeća kako momčad treba šok terapiju. Za razliku od prethodnih sezona kada je zračio energijom i vjerom u proces, 65-godišnji stručnjak djelovao je poraženo, svjestan da trenutni roster ne odgovara na njegove zahtjeve onako kako se očekivalo.