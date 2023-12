OBOREN REKORD Vikend prognoza: Ekstremno toplo uz olujno jugo, sutra jače zahladnjenje

U većem dijelu Dalmacije subota je osvanula uz promjenjivo do pretežno oblačno i toplo vrijeme. Puše jako i vrlo jako, na otvorenom moru i jugu Dalmacije i olujno jugo. Minimalne temperature zraka bile su iznimno visoke za doba godine: od 13 do 17°C u Zagori, te od 17 do 19°C na obali i otocima.

U Splitu je oboren i temperaturni rekord, izmjerena je najviša minimalna temperatura zraka ikad (17.0°C).

U ostatku dana očekuje se promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa sunčanim razdobljima. Već prijepodne postoji mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, dok se jača promjena vremena očekuje poslijepodne kad su mogući i jači pljuskovi, osobito u Zagori.

- Lokalno mogući intenzivni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine 40-60 %. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - upozorava DHMZ.

Jako i vrlo jako jugo okretat će prijepodne na južni i jugozapadni vjetar, a navečer na sjeverozapadni.

- Očekuje se jako i vrlo jako, mjestimice olujno jugo, tijekom dana će okretati na jugozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-55 čvorova (65-100 km/h) - stoji u narančastom Meteoalarmu DHMZ-a.

"Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", upozoravaju.

U noći na nedjelju, najprije na sjeveru Dalmacije, zapuhat će umjerena do jaka bura, koja će se tijekom jutra proširiti na cijelo područje. Još uglavnom prijepodne može biti i nešto kiše, a u višim dijelovima Zagore i snijega.

Temperatura će tijekom nedjelje osjetno pasti, sa 7 u Zagori do 11°C uz obalu u jutarnjim satima na 0°C u Zagori do 6°C na obali i otocima u večernjim satima.

Problemi u pomorskom prometu

Zbog vjetra u prekidu su:

trajektne linije: Split-Vela Luka-Ubli, Stinica-Mišnjak, Porozina-Brestova, Lopar-Valbiska, Sumartin-Makarska, Sućuraj-Drvenik, Prapratno-Sobra i Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ;

katamaranske linije: Zadar-Premuda-Silba-Olib, Brbinj-Božava-Zverinac-Sestrunj-Rivanj-Zadar, Novalja-Rab-Rijeka, Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Cres-Rijeka, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Split-Hvar-Korčula, Split - Bol - Jelsa, Vis-Split, Split-Hvar-Vela Luka, Split-Sutivan Milna-Rogač-Split, Ubči-Korčula-Dubrovnik;

brodska linija: Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Zadar -Preko, Komiža-Biševo, Mali Lošinj-Unije-Susak.

Izmjene u redu plovidbe:

- brodska linija Vodice - Prvić Šepurine- Prvić Luka - Zlarin - Šibenik u 04:45 sati otkazana.

Trajekt na liniji 401 Zadar (Gaženica) - Ist (Kosirača) - Olib - Silba - Premuda - M. Lošinj isplovit će u nedjelju 03. prosinca ako vremenski uvjeti dozvole.

Trajekt na liniji 604 Ubli-Vela Luka-Split isploviti će u 06:15 sati na relaciji Vela Luka -Split,bez uplovljavanja u luku Ubli.

Katamaran u liniji 9403 Ist - Zapuntel - Brgulje - Molat - Zadar bez pristajanja u lukama Brgulje i Molat. Početak putovanja je iz luke Ist (Kosirača), dok je polazak iz luke Zapuntel prolongiran za 06:50 sati.

