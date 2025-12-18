FOTOGALERIJA Obnovljeno igralište na Mertojaku: "Ovo je pobjeda naše zajednice"

Obnova sportskog igrališta u Gradskom kotaru Mertojak napokon je završena, a stanovnici su dobili moderan i siguran prostor za rekreaciju, posebno važan za djecu i mlade. Kako nam je otkrio Josip Perić, vijećnik u GK Mertojak, riječ je o projektu na koji se čekalo mjesecima, a koji je realiziran nakon puno truda i planiranja.

"Novo srce kotara" za sport i druženje

Perić ističe kako ovo nije samo nova podloga i novi koševi, već i snažna poruka zajedništva.

"Ovo je pobjeda naše zajednice. Dokazali smo da se glas građana itekako čuje kada smo složni", poručio je, naglašavajući da se potrebe i želje građana moraju jasno izražavati jer se samo zajedničkim djelovanjem može stvarati bolja okolina za sve.

Dodaje i kako igralište postaje novo "srce kotara" – mjesto na kojem će se razvijati sportski duh, stvarati prijateljstva i gdje će djeca provoditi kvalitetno vrijeme na otvorenom.

Poziv građanima: "Vidimo se na terenu"

Građane je pozvao da već danas ponesu lopte i isprobaju novi teren, uz poruku da se svi – i mali i veliki – okupe na igralištu koje ponovno dobiva život.

Perić je posebno zahvalio svima koji su doprinijeli obnovi, istaknuvši mirni prosvjed 2021. godine i više od 600 prikupljenih potpisa potpore.

"Zahvalio bi svim građanima na mirnom prosvjedu za igralište 2021., velikoj upornosti i skupljanju više od 600 potpisa potpore, arhitektu Duji Štambuku na projektu, gradskom vijećniku Damiru Barbiru na amandmanu za igralište, vijećnicima GK Mertojaka, gradskoj administraciji, bivšem pročelniku Mariju Negotiću, te voditeljici za sport Jeleni Gugić", izjavio je Perić.

Na kraju je uputio zahvalu i "svim dobrim ljudima" koji, kako kaže, ne vole javne zahvale i svjetla pozornice, ali bez kojih ne bi mogao javno djelovati.