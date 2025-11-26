Obnova vrijedna 2,4 milijuna eura donijet će Kaštelanima vrijedan suvremeni centar

Kao i mnoge druge kaštelanske utvrde, kula Cambi sagrađena je krajem 15. stoljeća kako bi stanovništvu pružila zaštitu od turskih prijetnji. Jerolim i Anton Cambi izgradili su svoj kaštel 1478. godine na morskoj hridi u predjelu Jadra, a kompleks je izvorno obuhvaćao dvokatnu rezidenciju, utvrđeno dvorište i okruglu kulu, koja je do danas najbolje očuvana. Kaštel je tada bio spojen s kopnom pokretnim mostom.

Današnji sklop „Kule i ljetnikovca Cambi“ sastoji se od četiri povijesne cjeline – okrugle kule iz 15. stoljeća, sjeverne i južne građevine iz 17. stoljeća, te stubišnog prostora iz 19. stoljeća kada su sve jedinice objedinjene u reprezentativni ljetnikovac. Tijekom kasnijih pregradnji, osobito krajem 19. stoljeća, sklop je znatno izmijenjen. Novi vlasnik, graditelj Andrija Perišić, nadogradio je dodatni kat i izmijenio oblik krovišta, čime je narušena izvorna dominacija kule.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon Drugog svjetskog rata objekt prelazi u opću narodnu imovinu i koristi ga tvornica „Jugovinil“ za smještaj radnika. Istraživanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Splita, započeta 1979. godine, dovela su do izrade projekta obnove 1989. godine pod vodstvom arhitekta Petra Galića. Na temelju tog projekta početkom 1990-ih godina izvedeni su grubi građevinski radovi, uključujući rušenje naknadno nadograđenog trećeg kata, izgradnju armirano betonskog stubišta i međukatnih ploča. Ipak, radovi nikada nisu dovršeni pa građevina do danas ostaje bez krova i zatvorenih otvora.

Unatoč nedovršenosti, objekt se djelomično koristi. Prizemlje služi kao spremište, a dvorana na prvom katu kao prostor za kulturno-umjetnička društva. Drugi kat je napušten i prepušten propadanju.

Kula Cambi dobiva novi život - U tijeku je obnova vrijedna 2,4 milijuna eura – projektantica Marasović i voditelj radova Ležaja otkrivaju složenost i važnost radova

Nakon dugog mirovanja, obnova povijesne kule Cambi u Kaštel Kambelovcu ide punim intenzitetom. Riječ je o jednom od najvažnijih zahvata očuvanja kulturne baštine u Kaštelima, vrijednom 2,4 milijuna eura, a u tijeku je priprema za natječaj za osiguravanje oko 2 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije.

Kula Cambi, izgrađena krajem 15. stoljeća, najstarija je sačuvana utvrda u Kaštelima te jedan od najprepoznatljivijih simbola Kambelovca i Kaštela. Kroz stoljeća je mijenjala svoju namjenu – od obrambenog objekta, preko barokne stambene dogradnje, do adaptacija s kraja 19. stoljeća – što danas čini radove izrazito složenima.

„Malo gradilište, a beskrajno puno povijesti“

Glavna projektantica obnove, dr. sc. Katja Marasović, naglašava kako je riječ o izvanredno zahtjevnom i tehnički osjetljivom zahvatu.

- Gradilište je vrlo složeno, malo prostora, a nevjerojatno puno povijesnih slojeva. Sklop je nastajao kroz više faza, a sve ih danas treba pomiriti. Nakon 30 godina napokon su se nastavili radovi i to je za Kaštela iznimno važan trenutak - kazala je Marasović.

Prema njezinim riječima, cilj je obnoviti kulu tako da se očuva njezin izvorni povijesni karakter, dok će unutrašnjost biti u potpunosti prilagođena potrebama 21. stoljeća.

- Ostavljamo zidove u njihovoj autentičnosti, uključujući i barokne oslike koje ćemo prezentirati. Istodobno, unutarnji prostori bit će suvremeno opremljeni – od tehnologije za projekcije do specijalnog osvjetljenja. Kula je jedinstvena po tome što je sačuvana u punoj visini, uključujući izvorni mašikul, što je rijetkost u Dalmaciji.

Posebno je istaknula i važnost otkrića dviju monumentalnih kamenica tijekom arheoloških istraživanja.

- Pronašli smo dvije velike kamenice, od kojih je jedna velika više od dva metra. Jedna će ostati u sklopu kule, a druga će biti izložena u Kambelovcu. To potvrđuje da su kaštelanske utvrde osim obrambene imale i gospodarsku funkciju.

Arheologija, statika i uklanjanje neprimjerenih intervencija

Radovi obuhvaćaju potpunu sanaciju zidova, uklanjanje betonske krovne konstrukcije iz prethodnih desetljeća, ugradnju nove drvene krovne konstrukcije, statička ojačanja, arheološka istraživanja i izradu novih podova.

Voditelj radova tvrtke MAR d.o.o., Ivan Ležaja, naglašava da je riječ o jednom od najzahtjevnijih projekata na kojima je radio.

- Od prvog dana radovi su bili vrlo zahtjevni jer se svaki povijesni sloj morao dokumentirati i ukloniti bez oštećenja. U prizemlju i dvorištu provedena su arheološka istraživanja, zidovi su injektirani radi zaustavljanja vlage, a uklonjena je i armirano-betonska krovna konstrukcija koja je bila potpuno neprikladna za kameni objekt.

Prije uklanjanja krova, bilo je potrebno ojačati zidove mašikula.

- Zub vremena učinio je svoje i morali smo ih učvrstiti karbonskim mrežicama i posebnim mortovima. Svaki kamen zahtijeva individualnu pažnju – od vađenja do ponovnog ugrađivanja. To je proces u kojem nema mjesta žurbi - istaknuo je Ležaja.

Buduće društveno i kulturno središte Kambelovca

Po završetku obnove, Kula Cambi postat će suvremeni kulturni centar. U prizemlju će se smjestiti knjižnica, suvenirnica i zajednička kuhinja, dok će na katovima biti dvorane za sastanke i izložbeni prostori. Uredske prostorije koristit će Društvo Bijaći, a obnovljeno dvorište služit će za razna događanja.

Posebna vrijednost projekta je fleksibilnost prostora koji će se moći prilagođavati potrebama zajednice i različitim manifestacijama.

Kula Cambi tako će ponovno postati žarište kulturnog i društvenog života Kambelovca, a njezina obnova otvorit će put i revitalizaciji susjednih zgrada, uključujući povijesnu Uljaru Cambi.