Obnova Ježinca napokon na vidiku: Grad Split dobio ključnu suglasnost!

Devastirana plaža Ježinac u Splitu napokon bi mogla dočekati obnovu. Jedna od omiljenih splitskih plaža već je godinama u lošem stanju, a osim što narušava izgled tog dijela grada, na pojedinim dijelovima predstavlja i opasnost za kupače. Unatoč svemu, Ježinac je mnogim Splićanima i dalje posebno mjesto na kojem rado provode proljetne i ljetne dane.

Sada se dogodio važan pomak koji bi mogao biti presudan za početak njezina uređenja.

Grad ugovara glavni i izvedbeni projekt

Kako doznajemo iz Grada Splita, dobiveno je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša prema kojem nije potrebno izraditi ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

"Dobili smo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša da nije potrebno izraditi ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, trenutno se ugovara glavni i izvedbeni projekt, nakon toga planiramo predati na građevinsku dozvolu", kazala nam je Matea Dorčić, dogradonačelnica Grada Splita.

To u praksi znači da Grad sada može nastaviti s daljnjim procedurama potrebnima za realizaciju projekta.

Ministarstvo je dosad kočilo cjelovito uređenje

Cjelovitu obnovu i uređenje Ježinca do sada je, kako saznajemo, kočilo upravo neodobravanje nadležnog ministarstva, koje nije donijelo odredbu o postupanju u granicama pomorskog dobra. Zbog toga projekt nije mogao ići dalje, iako je potreba za obnovom ove plaže odavno očita.

Prema riječima dogradonačelnice Dorčić, taj je korak sada napokon riješen, čime su otvorena vrata za nastavak postupka.

Obnova ipak neizvjesna za ovu sezonu

Iako je riječ o značajnom iskoraku, teško je očekivati da će se obnova Ježinca realizirati ili započeti već ovoga ljeta, s obzirom na to da je nova sezona pred vratima, a pred Gradom su još projektiranje i ishođenje građevinske dozvole.

Ipak, ako daljnje procedure budu tekle prema planu, Ježinac bi u godinama koje slijede mogao dobiti novo lice — ljepše, uređenije i, što je najvažnije, sigurnije za sve kupače.