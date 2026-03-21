Obnavlja se nogometno igralište HNK Jadran u Kaštel Sućurcu. Vrijednost projekta nešto više od milijum eura

Na temelju Javnog poziva za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2026. godinu donesena je Odluka o odabiru projektnih prijedloga za sufinanciranje. U sklopu navedene odluke odobreno je sufinanciranje projekta „Obnova nogometnog igrališta HNK Jadran u Kaštel Sućurcu“ u iznosu od 240.000 eura, dok procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 1.037.000,00 eura s uključenim PDV-om.

Glavni cilj projekta je sveobuhvatna obnova postojećeg nogometnog igrališta HNK Jadran kako bi se osigurali uvjeti za odigravanje službenih utakmica u skladu s propisima Hrvatskog nogometnog saveza. Obnovljeno igralište bit će na raspolaganju svim kategorijama kluba – od najmlađih uzrasta do seniora – kao i rekreativcima i građanima grada Kaštela.

Projekt predstavlja važan doprinos razvoju lokalne zajednice te je usmjeren na poticanje bavljenja sportom, prevenciju zdravstvenih i društvenih problema i podizanje kvalitete života. Obnovom igrališta stvorit će se preduvjeti za organizaciju sportskih, društvenih i zabavnih događanja, čime se dodatno povećava društvena i gospodarska vrijednost područja.

Planirane aktivnosti i radovi obuhvaćaju:

- pripremne radove, uključujući iskolčenje igrališta, iskope i pripremu terena

- ugradnju sustava odvodnje (drenaže) i navodnjavanja radi osiguravanja optimalnih uvjeta za korištenje terena

- postavljanje suvremene umjetne trave od monofilamentnih vlakana s već ugrađenim linijama

- ugradnju kompletne sportske opreme, uključujući golove, korner zastavice, klupe za igrače i službene osobe te pomoćne golove

U sklopu projekta planirano je unaprjeđenje sportske infrastrukture kroz ugradnju ekološki prihvatljivih materijala, postavljanje nove umjetne trave s certificiranom ekološkom ispunom i zaštitnim oblogama te implementaciju sustava automatskog navodnjavanja za hlađenje i održavanje terena. Cilj je podizanje razine sigurnosti, funkcionalnosti i dostupnosti igrališta, kao i stvaranje uvjeta za natjecanje kluba u višem rangu.