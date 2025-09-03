Objavljeno 33 tisuće stranica dokumenata o istrazi protiv Epsteina

Odbor za nadzor Zastupničkog doma američkog Kongresa objavio je više od 33.000 stranica dokumenata vezanih uz saveznu istragu protiv pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

U arhivi se nalaze dnevnici letova, snimke nadzornih kamera iz zatvora, sudski spisi, audiozapisi i e-mailovi. I republikanci i demokrati ističu da u dokumentima gotovo da i nema novih informacija, a nije jasno zadržava li ministarstvo pravosuđa i dalje dio spisa.

Pritisak da se istraga dodatno otvori raste i među pristašama predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, osobito nakon što je ministarstvo pravosuđa u srpnju priopćilo da ne postoji nikakav "inkriminirajući" popis Epsteinovih klijenata, piše Index.

Pritisak da se istraga proširi

Predsjednik Odbora za nadzor, republikanac James Comer iz Kentuckyja, naredio je da dokumenti budu javno dostupni. Odbor ih je dobio nakon što je prošlog mjeseca ministarstvu pravosuđa uputio pravni nalog. "No koliko ja vidim, u dokumentima nema ničeg novog", rekao je Comer za NBC News.

Među objavljenim materijalima nalaze se i snimke iz newyorškog zatvora u kojem je Epstein umro u noći s 9. na 10. kolovoza 2019. Riječ je o 13 sati i 41 sekundi videa – dva sata više nego što je ranije objavilo ministarstvo pravosuđa. No, snimke i dalje ne uključuju tzv. "nestalu minutu" – skok u vremenskom kodu između 23 i 24 sata – izvijestio je CBS.

Bivša državna odvjetnica Pam Bondi ranije je tvrdila da se radilo o rutinskom resetiranju sustava kamera, no taj je detalj potaknuo teorije zavjere o službenim nalazima da je Epstein počinio samoubojstvo.

97 posto dokumenata poznato od ranije

Epstein, osuđeni pedofil i financijer povezan s brojnim moćnim ljudima, bio je u društvu Donalda Trumpa, bivšeg predsjednika Billa Clintona i britanskog princa Andrewa.

Objavljeni dokumenti uključuju i snimke iz 2006. u kojima navodne žrtve, s prikrivenim licima i izmijenjenim glasovima, govore o seksualnom zlostavljanju kojem su bile izložene dok su bile unajmljene za masaže. Dostupni su i policijski videozapisi pretrage Epsteinove kuće u Palm Beachu, a dio dokumenata star je više od 20 godina, kada je policija u Floridi otvorila prvu istragu.

Demokrat Robert Garcia, najviše rangirani član demokrata u Odboru, izjavio je da 97 posto dokumenata već od ranije postoji u javnosti: "Nema nikakvog spomena klijentskih lista niti ičega što bi doprinijelo transparentnosti ili pravdi za žrtve."

Demokratska kongresnica Summer Lee dodala je da je "jedino novo" među dokumentima zapisnik američke carine o Epsteinovim putovanjima na njegov privatni otok na Djevičanskim otocima.

Sumnje u skrivanje

Objava dokumenata uslijedila je nakon što je republikanski zastupnik Thomas Massie, poznat po pobunama protiv stranačke linije, pokrenuo dvostranačku inicijativu da Zastupnički dom glasa o prijedlogu zakona kojim bi se ministarstvu pravosuđa naložilo da u roku od 30 dana objavi sve Epsteinove spise.

"Narod želi da se ti dokumenti objave. Pogledajte, to nije najveći problem u zemlji – tu su porezi, poslovi, gospodarstvo. Ali ne možete rješavati te stvari ako je ova institucija korumpirana", rekao je Massie.

Uoči objave dokumenata, predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson, republikanac blizak Trumpu, i članovi Odbora sastali su se iza zatvorenih vrata sa šest Epsteinovih žrtava. "Bilo je suza u prostoriji", rekao je Johnson novinarima nakon sastanka.

Republikanka Nancy Mace iz Južne Karoline viđena je kako napušta sastanak uplakana, dok je demokratska zastupnica Melanie Stansbury pohvalila hrabrost preživjelih i nazvala cijeli slučaj "prikrivanjem epskih razmjera". Žrtve i članovi Kongresa najavili su da će danas održati konferenciju za novinare na Capitol Hillu.