Objavljena VAR komunikacija kod poništenog gola Vukovara: "Moram svirat' faul"

Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza, na čelu s Bertrandom Layecom, objavila je analizu protekog kola SuperSport HNL-a. Komisija tvrdi da je opravdano poništen gol Vukovara u utakmici protiv Dinama u Vinkovcima u ponedjeljak. Zabio ga je Robin Gonzalez pri rezultatu 0:0. Dario Bel bio je glavni sudac, a u VAR sobi bili su Ivan Bebek i Ivan Mihalj. Ovako je tekla komunikacija između njih:

"Svirat ću faul, moram svirat'. Ja sam pustio da lopta uđe u gol.", govori Bel, na što mu odgovaraju iz VAR sobe:

"Samo da provjerimo, molim te. Potvrđujem, odluka - prekršaj. Guranje rukom u leđa."

"Tako je, prekršaj je čist", zaključuje Bel u razgovoru koji je objavljen, prenosi Index.

Poslušajte:

Kako je Sudačka komisija protumačila taj prekršaj?

"Tijekom napadačke faze igrač domaće momčadi br. 10 postigao je pogodak nakon što je s leđa gurnuo gostujućeg braniča. Sudac, savršeno pozicioniran, kaznio je prekršajem guranje u leđa braniča, što je utjecalo na kvalitetu braničevog udarca glavom i kontrolu lopte

Napadač, koji je bio iza braniča, jasno je koristio ruku na nedozvoljen način što je rezultiralo očiglednim ometanjem obrambene akcije braniča i njegovog udarca glavom. Potvrđujemo odluku suca donesenu na terenu za igru, a sudac je u skladu s VAR protokolom prethodno odgodio zvižduk", kažu iz Komisije.