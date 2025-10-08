Objavljena jedna od posljednjih slika Halida Bešlića, javio se iz bolnice poznatom nogometašu

Regija se i dalje oprašta od Halida Bešlića, glazbene legende koja je obilježila desetljeća narodne scene. Među mnogima koji su izrazili tugu nalazi se i Emir Spahić, bivši nogometaš i današnji tehnički direktor nogometne reprezentacije BiH.

Spahić je na društvenim mrežama podijelio screenshot posljednjeg videopoziva s Halidom te emotivnu poruku:

"Dogovorili smo se da me častiš ručkom kad se vratimo s Cipra, brate. Nisam ni slutio da će to biti tvoj posljednji poljubac."

Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života nakon duge borbe s bolešću. Posljednje mjesece proveo je u Kliničkom centru u Sarajevu, gdje se liječio od teških problema s jetrom.

Ljetos je zbog zdravstvenih razloga otkazao nastup u Gradačcu, a ubrzo potom započeo rehabilitaciju. Iako su liječnici i obitelj još sredinom rujna vjerovali da se stanje poboljšava, bolest je, nažalost, bila jača.