Objavljena je osmrtnica Halida Bešlića

Tuga i nevjerica i dalje vladaju regijom nakon vijesti o smrti Halida Bešlića, jednog od najvoljenijih pjevača s ovih prostora. Njegova obitelj objavila je osmrtnicu u kojoj s dubokom boli obavještava rodbinu, prijatelje i sve poštovatelje da je Halid (Mujo) Bešlić preselio na ahiret u utorak, 7. listopada 2025., u 72. godini života.

Dženaza će se klanjati u ponedjeljak, 13. listopada, nakon podne namaza (u 13:30 sati) u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, dok će se ukop obaviti u 15:00 sati na Gradskom mezarju Bare. Tevhid će se proučiti istog dana poslije ikindije namaza u istoj džamiji.

U osmrtnici se navodi da za Halidom tuguju supruga Sejda, sin Edin, snaha Mahira, unuci Lamia i Belmin-Kan, te sestre, rodbina i brojni prijatelji.

“Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Halid preselio na ahiret... Rahmetullah Alejh Rahmeten Vasiah,” stoji u objavi.

Halid Bešlić bio je mnogo više od pjevača – bio je simbol narodne glazbe, čovjek blagog osmijeha i topla glasa koji je obilježio živote generacija. Njegove pjesme pjevale su se u domovima, na svadbama i putovanjima, i ostaju trajni dio glazbene baštine Balkana.