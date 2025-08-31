Objavljen jedan od najvažnijih dokumenata za budućnost Hrvatske

Ženska mreža Hrvatske izražava duboku zabrinutost zbog sadržaja i pristupa izradi Nacrta Nacionalnog plana zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za razdoblje do 2029. godine.

"Prije svega, ističemo da je Hrvatska više od tri godine bila bez ključnog strateškog dokumenta za borbu

protiv nasilja nad ženama. Takav propust ukazuje na ozbiljno podcjenjivanje problema rodno

uvjetovanog nasilja i ignoriranje međunarodnih obveza, osobito onih koje proizlaze iz Istanbulske

konvencije. Dodatno, objava nacrta na portalu e-savjetovanja u vrijeme ljetnih godišnjih odmora jasno

pokazuje namjeru da se izbjegne šira i ozbiljna javna rasprava o ovom izrazito važnom dokumentu.

Iako pozdravljamo uključivanje izraza "nasilje nad ženama" u naziv Plana, smatramo zabrinjavajućim

da sadržaj Plana ne prati ovu važnu promjenu. Većina mjera i dalje je usmjerena isključivo na nasilje u

obitelji, dok se drugi oblici nasilja nad ženama – uključujući seksualno nasilje, silovanje, seksualno

uznemiravanje, prisilne brakove i drugo – uopće ne razrađuju na potreban način. Time se propušta

uskladiti Plan s Istanbulskom konvencijom, čiji sveobuhvatni pristup zaštiti žena zahtijeva pokrivanje

svih oblika nasilja.

Posebno naglašavamo neprihvatljivost korištenja rodno neutralnog jezika u dokumentu. Rodno

neutralna formulacija „žene i muškarci kao žrtve“ potkopava rodno utemeljeno razumijevanje nasilja.

GREVIO jasno ističe da je nasilje nad ženama oblik diskriminacije i manifestacija povijesne

neravnopravnosti spolova – i kao takvo mora biti prepoznato u svim strateškim dokumentima.

Zabrinjavajući su i podaci o izuzetno skromnim, gotovo simboličnim, financijskim sredstvima za ključne

preventivne mjere. Primjerice, za mjere koje se odnose na promicanje ravnopravnosti spolova u

lokalnim proračunima predviđeno je tek 2.000 eura, dok je za procjenu rizika nasilja predviđeno – 0

eura. Posebno zabrinjava činjenica da se među dionicima procjene rizika navodi isključivo policija, iako

bi takvu procjenu trebali provoditi svi akteri uključeni u zaštitu žrtava.

Smatramo da je sustav prevencije u potpunosti zakazao. Mjere u obrazovanju nisu vezane uz formalni

kurikulum, kampanje nisu planirane kao redovite, a izostaje sustavno uključivanje muškaraca i dječaka.

Ključno je da se u Plan ugrade mjere za integraciju sadržaja o ravnopravnosti spolova i rodno

uvjetovanom nasilju u obrazovni sustav te osigura stabilno financiranje kampanja.

U području zaštite i podrške žrtvama, iako je pozitivno što se ističe potreba za razvojem skloništa i SOS

linija, potpuno su izostavljene usluge poput savjetovališta, kriznih centara za seksualno nasilje te usluga

za djecu svjedoke nasilja. Ističemo potrebu za jasnim zakonodavnim rješenjima koja će osigurati

priznanje i stabilno financiranje vaninstitucionalnih pružatelja usluga – skloništa i savjetovališta.

Plan ne predviđa uspostavu snažnog, međuresornog i ovlaštenog koordinacijskog tijela, niti osigurava

odgovarajuće resurse za njegov rad. Sustav praćenja i prikupljanja podataka i dalje je neujednačen i

neosiguran, bez standardizacije i bez mogućnosti transparentne usporedbe među različitim sektorima.

Financijska struktura dokumenta dodatno pokazuje neadekvatnost pristupa: više od 90% sredstava

usmjereno je na zaštitu, dok prevencija ostaje marginalizirana sa svega 7,5% ukupnog proračuna.

Prevencija nasilja mora postati temelj strateškog pristupa, a to se ne može ostvariti bez ozbiljnih

financijskih ulaganja.

Zaključno, Ženska mreža Hrvatske smatra da ovaj Nacionalni plan, iako formalno priznaje postojanje

rodno utemeljenog nasilja nad ženama, ne pruža sveobuhvatan, učinkovit ni održiv odgovor na ovaj

društveni problem. Bez uvođenja mjera koje adresiraju uzroke nasilja, snažnijeg fokusa na prevenciju,

jasno razrađenih financijskih okvira i standardiziranih sustava podrške, Hrvatska propušta priliku za

stvarnu transformaciju i usklađivanje s Istanbulskom konvencijom.

Pozivamo na temeljitu reviziju dokumenta u suradnji s organizacijama koje se bave zaštitom prava žena

te stvaranje Plana koji će doista predstavljati kvalitetnu, rodno osjetljivu i pravno obvezujuću strategiju

suzbijanja nasilja nad ženama.

Ženska mreža Hrvatske zahtijeva:

1. proširenje Nacionalnog plana na sve oblike nasilja nad ženama,

2. jasno uvođenje rodno utemeljenog pristupa kroz cijeli dokument,

3. uspostavu snažnog i resursima opremljenog koordinacijskog tijela,

4. uključivanje formalnih obrazovnih sadržaja i redovitih kampanja,

5. stabilno financiranje savjetovališta i skloništa za žene žrtve nasilja,

6. standardizirano prikupljanje i javnu objavu podataka,

7. i uravnoteženiji financijski okvir s jasnim i povećanim sredstvima za prevenciju.

Bez ovih izmjena, Nacionalni plan neće ispuniti svoju svrhu u razdoblju za koje je predviđen niti

pridonijeti stvaranju sustava koji učinkovito štiti žene od nasilja u skladu s međunarodnim standardima

i ustavnim vrednotama Republike Hrvatske", stoji u njihovom priopćenju.