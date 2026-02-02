Objavljen je natječaj za kafić, ležaljke i sladolede na splitskim plažama. Ivošević: "Cilj im je da šta manje ljudi zna"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević kritizirao je aktualnu gradsku vlast, ustvrdivši da se povratkom HDZ-a, kako navodi, vraćaju i stare prakse upravljanja gradom. U objavi na društvenim mrežama upozorio je na raspisivanje više javnih natječaja vezanih uz korištenje gradskih plaža, za koje tvrdi da nisu adekvatno komunicirani prema javnosti.

Riječ je o natječajima za zakup ugostiteljskog objekta na Kašjunima, postavljanje ležaljki na plažama Kašjuni i Slatine, kao i za postavljanje škrinja za sladoled na nekoliko splitskih plaža. Ivošević ističe da, prema njegovim tvrdnjama, Grad Split o tim natječajima nije službeno obavijestio javnost još od četvrtka.

Postavlja pitanje kome je u interesu da se informacije o natječajima ne objavljuju pravodobno, sugerirajući da bi takav pristup mogao rezultirati manjim interesom ponuditelja i posljedično manjim prihodima za gradski proračun. U objavi navodi kako je rok za prijavu na natječaje do petka, a poveznicu na dokumentaciju objavio je u komentarima.