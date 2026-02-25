Objava trudnoće 18+ zvijezde izazvala bijes žena: "Trebala bi se sramiti"

18+ zvijezda Bonnie Blue odgovorila je na kritike nakon što je prošlog tjedna objavila video ultrazvuka, tvrdeći da je trudna. Njezina je objava izazvala sumnju i bijes na društvenim mrežama, a mnogi smatraju da je riječ o još jednoj namjernoj provokaciji.

Bonnie je pratiteljima ispričala kako se tijekom odmora na Tenerifima počela osjećati loše, zbog čega je po povratku kući napravila test na trudnoću. U videu je pokazala pozitivan rezultat i priznala da ne zna kako dalje. Zatim je, kako je navela, posjetila bolnicu, gdje je napravila ultrazvučni pregled.

Snimka ultrazvuka prikazana je na iPadu, a neobično okruženje i cijela situacija potaknuli su val skepticizma i kritika na društvenim mrežama, piše Index.

Sumnje u istinitost objave

Mnogi su posumnjali u istinitost tvrdnji 26-godišnjakinje, poznate po brojnim kontroverzama i potezima kojima namjerno izaziva reakcije javnosti. Posebno su oštre bile žene koje su podijelile vlastita iskustva sa spontanim pobačajima, poručivši joj da bi se trebala sramiti ako je trudnoća tek medijski trik.

Bonnie je ubrzo odgovorila na optužbe i objavila izjavu u svoju obranu. "Ženama koje prema meni iskazuju bijes jer su doživjele spontani pobačaj poručujem da to nije u redu", rekla je.

"Strašno je što su prošle takav gubitak i iskreno ne mogu ni zamisliti kroz što su morale proći. Ali ja nisam uzrok toga", dodala je. "Ovo je moje tijelo i imam pravo odlučiti kako ću podijeliti vijest o svojoj trudnoći. To ni na koji način ne ismijava spontane pobačaje. Ono što su one doživjele je srcedparajuće, ali to nije moja krivnja niti moja odgovornost. Ako ste ljuti, taj bijes usmjerite negdje drugdje."

Povijest kontroverznih poteza

Bonnie Blue zabranjena je u nekoliko zemalja nakon niza provokativnih poteza, koji su uključivali odnose s tek punoljetnim osobama ili s velikim brojem muškaraca. Godišnjicu odnosa s tisuću muškaraca u 24 sata obilježila je tzv. "misijom razmnožavanja", tvrdeći da je spavala s 400 muškaraca bez korištenja kontracepcije.

Iako je u TikTok videu o trudnoći izjavila da je "presretna", priznala je kako postoji napetost između njezine internetske persone i privatnog života. Tvrdi da je neko vrijeme čekala prije nego što je vijest podijelila s pratiteljima. "Samo zato što sam trudna, neću prestati izazivati reakcije", poručila je, dodavši da ima "posao koji treba obaviti".

Medicinski upitna tvrdnja

Bonnie je izjavila da "čini sve što je moguće" kako bi se brinula o svom zdravlju, unatoč činjenici da je njezina tvrdnja o "ultrazvuku u 15. danu trudnoće" izazvala ozbiljne sumnje. Mnogima se slijed događaja u videu činio namještenim, osobito zbog brzine kojom se sve navodno odvilo.

Prema britanskoj Udruzi za spontane pobačaje, koja pruža smjernice pacijentima i liječnicima, ultrazvučnim pregledom trudnoća i otkucaji srca obično se mogu potvrditi tek oko šestog tjedna trudnoće, a ne u tako ranoj fazi. Navode da se to može razlikovati od slučaja do slučaja, no da se ultrazvuk u tako ranoj trudnoći "uglavnom ne preporučuje", jer se ni kod urednih trudnoća tada ne može vidjeti mnogo.

Bonnie je na kraju priznala da je video bio dodatno dotjeran i montiran, dodavši: "Moj bankovni račun je jako zahvalan na tome."

Snimku je opisala kao "prilično smiješnu", a reakcije javnosti nazvala "zabavnima".