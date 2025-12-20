Obišli smo splitsku peškariju, evo što je sve u ponudi

Subotnje jutro na splitskoj peškariji uvijek ima poseban ritam, pogotovo pred blagdane. Upravo zato smo obišli peškariju ranim jutrom kako bismo provjerili kakva je ponuda i što se najčešće traži za blagdanski stol.

Već na prvi pogled jasno je da ribe ne nedostaje. Na štandovima dominiraju orada i brancin, klasici koji se najčešće pripremaju pečeni u pećnici s krumpirom i maslinovim uljem. Tu su i zubatac, kovač, škarpina te pagari, ribe koje se čuvaju za svečanije prilike i obiteljske ručkove.

Ljubitelji plave ribe također dolaze na svoje. Srdela i inćun i dalje su među najtraženijima jer su povoljne, ukusne i zahvalne za pripremu, bilo da se prže, mariniraju ili peku na gradelama. U ponudi se može naći palamide, mola, trlje, i to čak po posebnim cijenama, što je idealno za one koji žele nutritivno bogat, ali jednostavan obrok.

Od morskih plodova, izbor je raznolik: lignje, sipe i hobotnice zauzimaju važno mjesto, osobito u blagdanskim jelima na žlicu ili salatama. Školjke su također česta kupnja, najčešće za buzaru ili rižoto.

Najbolja riblja blagdanska jela

Na temelju onoga što se najviše kupuje, jasno je koja će se jela naći na stolovima Splićana: bakalar na bijelo ili na brudet, što je neizostavan klasik, osobito za Badnjak; pečena orada ili brancin s krumpirom, crni rižot od sipe, pravo dalmatinsko blagdansko jelo; hobotnica ispod peke ili u salati s krumpirom; riblja juha ili brudet od miješane ribe, još jedan klasik, pogotovo za velika obiteljska okupljanja.

Zašto je riba dobar izbor?

Osim što je ukusna, riba ima i brojne zdravstvene prednosti. Bogata je omega-3 masnim kiselinama koje čuvaju zdravlje srca i krvnih žila, sadrži visokokvalitetne proteine, a istovremeno je lagana i lako probavljiva. Redovita konzumacija ribe doprinosi boljoj koncentraciji, jačem imunitetu i općem osjećaju vitalnosti, što je posebno važno u zimskim mjesecima.

Subotnja gužva

Iako je gužva očekivana, atmosfera na peškariji je itekako živahna. Prodavači savjetuju kupce o svježini i načinu pripreme, a stalne mušterije točno znaju kome se obratiti za najbolji komad.

Splitska peškarija i ove subote nudi obilje svježe ribe i morskih plodova, dovoljno za svačiji ukus i blagdanski plan. Tko dođe ranije, ima veći izbor, ali i kasnije se još uvijek može pronaći nešto fino za pravi dalmatinski blagdanski stol.