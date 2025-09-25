Obilježena deseta godišnjica smrti Nikole Tomaševića

Povodom desete godišnjice smrti Nikole Tomaševića, bivšeg gradonačelnika Grada Sinja i alkarskog vojvode, gradonačelnik Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta danas su, zajedno s članovima njegove obitelji, položili vijence i zapalili svijeće na njegovom grobu u Brnazama.

U znak pijeteta i zahvalnosti za sve što je učinio za Grad Sinj, prisjetili su se njegove predanosti javnom životu, sportu i očuvanju tradicije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nikola Tomašević je ostao upamćen kao “narodni čovik” i alkarski vojvoda koji je svojim djelovanjem ostavio dubok trag među Sinjanima.