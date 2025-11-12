Obilježena 34. obljetnica pogibije Vladimira Vukovića Vate, heroja Domovinskog rata

Danas je dostojanstveno obilježena 34. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate, heroja Domovinskog rata i simbola hrabrosti, odanosti i ljubavi prema domovini. U spomen na njega, položen je vijenac i zapaljene svijeće na Šetalištu Vladimira Vukovića Vate u Strožancu, koje s ponosom nosi njegovo ime.

Tim povodom oglasio se načelnik Općine Podstrana, Mijo Dropuljić.

- Danas smo dostojanstveno obilježili 34. obljetnicu pogibije hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate, heroja Domovinskog rata i simbola hrabrosti, odanosti i ljubavi prema domovini.

U spomen na njega, položili smo vijenac i zapalili svijeće na Šetalištu Vladimira Vukovića Vate u Strožancu, koje s ponosom nosi njegovo ime. Ovim činom još jednom smo odali počast čovjeku koji je dao svoj život za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske.

Nakon toga obišli smo Srđ, mjesto na kojem su se vodile presudne bitke za obranu Dubrovnika, te položili vijenac i zapalili svijeće u spomen na Vatu i sve poginule hrvatske branitelje koji su svoje živote utkali u temelje naše države.

Na današnji dan, prije 34 godine, Vladimir Vuković Vata tragično je izgubio život tijekom borbi na Srđu iznad Dubrovnika. Njegova hrabrost i nesebična žrtva ostaju trajni podsjetnik na cijenu slobode koju danas uživamo. Njegovu žrtvu nikada nećemo zaboraviti. Vata je bio simbol snage, zajedništva i domoljublja – vrijednosti koje nas i danas nadahnjuju.

Neka mu je vječna slava i hvala - napisao je Dropuljić.