Obilježen Svjetski dan djece u Dugopolju!

Na svjetskoj razini obilježava se 'svijet po mjeri djeteta' 20. studenog, kada se usvojila Konvencija o pravima djeteta. Na ovaj dan obilježavaju se temeljna prava svakog djeteta, koja su osnovi preduvjeti za njihov rast i razvoj. Kao pojedinci svakodnevno se nalazimo u različitim ulogama: roditelji, odgojno-obrazovni djelatnici, djelatnici u javnom i privatnom sektoru, volonteri…sve su to naše zadaće kojima možemo osigurati sigurniju budućnost djece.

Turistička zajednica Općine Dugopolje u suradnji s Osnovnom školom 'Dugopolje' i Centrom za posjetitelje 'Skrivena Dalmacija' organizirala je radionicu za učenike četvrtih razreda, na temu Život mekousne pastrve. Djeca su se upoznala s karakteristika ove endemske vrste, koja obitava u susjednim rijekama Jadro i Vrljika. Obilazeći muzejski postav Skrivene Dalmacije, učenici su putem VR tehnologije doživjela čari prirodne i kulturne baštine unutrašnjosti Dalmacije. Odnedavno je ova radionica u stalnoj edukativnoj ponudi centra, a proizašla je iz projekta Improve River LIFE, kojeg je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pokrenulo u suradnji s Javnom ustanovom More i krš, Prirodoslovno matematičkim fakultetom-PMF ZG i Hrvatskim vodama.

Ovaj multimedijalni centar na godišnjoj razini organizira edukativne radionice za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi – tijekom ove godine sudjelovalo je 2859 grupa na različitim radionicama, a na dnevnoj bazi individualne obilaske – ove godine centar je posjetilo 8240 posjetitelja. Također, u periodu od 1. travnja do 31. listopada, ovdje se svakodnevno izmjenjuju strani turisti koji stižu u Dugopolje autobusnom Zelenom linijom, zahvaljujući suradnji s Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije – ove godine radi se o 4420 dolazaka.

Obilježavanje Svjetskog dana djece ujedno predstavlja početak lokalnog projekta 'Zajedno za zajednicu' koji okuplja sve mještane općine Dugopolje u ciklusu adventskih događanja.