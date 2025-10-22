Obilježava se 72. obljetnica darivanja krvi u Hrvatskoj: Zahvaljujući njima brojni su dobili novu priliku za život

Povodom Dana darivatelja krvi koji se svake godine u Hrvatskoj obilježava 25. listopada, Gradsko društvo Crvenog križa Split organizira svečanost dodjele priznanja darivateljima krvi koji su u tekućoj godini ostvarili svoje jubilarno darivanje. Svečanost će se održati u hotelu Park u Splitu, u petak 24. listopada u 11 sati.

Priznanje će se dodijeliti muškarcima koji su do sada darivali krv 50, 75 ili 100 puta, odnosno ženama koje su darivale ovu važnu tekućinu 35, 55 ili 75 puta.

- Hvala svim darivateljima koji već dugi niz godina nesebično daju dio sebe u zaštiti ljudskih života. Naglasio bih da ove godine imamo rekordan broj jubilarnih darivatelja, njih čak 103, što je zaista pohvalan podatak. Ponosan sam na naše sugrađane koji u sve većem broju daruju krv i zbog kojih broj darovanih doza, kao i novih darivatelja raste iz dana u dan. Rekao bih da Split po tome postaje prepoznatljiv, što nas kako građane zaista čini ponosnim, poručio je Tomislav Gojo, ravnatelj splitskog Crvenog križa.

U znak zahvalnosti i priznanja humanosti darivatelja krvi, Hrvatski Crveni križ već 72 godine obilježava organizirano darivanje krvi u Hrvatskoj. Prva akcija darivanja krvi prema načelima dobrovoljnosti, anonimnosti i solidarnosti organizirana je u Sisku 1953. godine, čime je sve do danas, darivanje krvi postalo temeljni stup solidarnosti u hrvatskom društvu.