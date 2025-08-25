Ella Dvornik je priznala da po prvi put živi potpuno sama. Oglasila se na Instagramu, gdje se u podužem opisu fotografje, te se osvrnula na prijašnje suživote s partnerima, obitelji, ali i prijateljima.

Iskreno je podijelila kako se snalazi u novoj fazi života koja za nju donosi mnogo izazova, ali i osjećaj slobode.

"Zanimljiva činjenica: odselila sam se od doma sa 17 godina, ali nikad nisam živjela sama. Uvijek je netko bio sa mnom. Baš mi je sad to palo na pamet. Svaki dečko kojeg sam imala, praktički odmah smo počeli živjeti skupa. Kao da su me ulovili u poke loptu i prije nego sam se snašla – eto nas. Ako nije bio dečko, onda je bila neka prijateljica, cimerica ili mama. Znači, doslovno do sad sam morala nekome stalno polagati račune što radim – 'idem samo na wc', 'otvorit ću si pivo', 'idem jesti, hoćeš i ti', 'moram samo izaći van na sekundu", započela je.

"Uzmite u obzir da smo bili po 24/7 skupa jer ja nikad nisam išla na posao, a nisu ni oni, tako da nismo imali odmor jedno od drugog nikad. Doslovno mi je prečudno sad kad idem po stanu što ne moram nikome govoriti gdje sam krenula. Mogu čistiti – ne moram. Mogu kuhati – ne moram. Ne moram se nervirati na nekog jer stišće majonezu po sredini. (Osim na djecu kad su sa mnom.) Meštar kad dođe, njega isto boli briga u kojem je stanju moj prostor – on će kasnije otići u svoj. Mene boli briga u kojem je stanju njegov prostor i da li stišće majonezu po sredini. Teško je posvađati se s nekim kad je svatko u svojoj jazbini. Ne možeš uvjetovati nekome drugome iste stvari koje možeš kad ste pod istim krovom", dodala je.

"I obećala sam si prije dvije godine da više nikad neću živjeti s muškarcem. Jednostavno, tako je bolje. Možeš biti ružan u miru, možeš biti dosadan u miru. Ostaje ta doza misterije – tko što radi sada. Ne vidi te da trusiš Monte s masnom kosom u kupaonici (da te djeca ne vide). Ne vidiš ni ti njega dok češe jaja na kauču doma. Kad se vidimo, lijepo se sredimo i ne moramo sve znati. Francuzi su nekoć bili poznati po tome da svatko ima svoju sobu. Možda zato uvijek Francusku povezujemo s nekom umjetnošću i strašću. Naravno, ovo je subjektivan doživljaj i mišljenje. Da vas čujem?", zaključila je.