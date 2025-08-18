O napadu na Kalika oglasio se i Nogometni sindikat, evo što su poručili

Nakon sinoćnjih događaja na Poljudu te današnjeg verbalnog napada na Kalika, iz Hajduka su se oglasili o aktualnoj situaciji.
OGLASILI SE IZ HAJDUKA: "Prihvaćamo negativne reakcije, ali osuđujemo..."
Sada se o slučaju oglasila i Hrvatska udruga "Nogometni sindikat" priopćenjem i osudom.
"Iznimno nas žalosti i duboko smo pogođeni današnjim napadom na igrača HNK Hajduk Split, Anthonya Kalika. Ovim putem najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja, bilo verbalnog ili fizičkog.
HNK Hajduk Split je klub bogate tradicije i povijesti, i njegovi igrači zaslužuju osjećaj sigurnosti u gradu čije boje časno brane.
Igrače treba bodriti i podržavati, i u trenucima kada rezultati nisu onakvi kakve svi priželjkujemo.
Nasilje nikada ne može biti odgovor!"
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
VIDEO Kalik napadnut u splitskom kafiću: "Huligan ga je pljunuo i prijetio da će mu izbiti zube"