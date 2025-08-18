O napadu na Kalika oglasio se i Nogometni sindikat, evo što su poručili

Nakon sinoćnjih događaja na Poljudu te današnjeg verbalnog napada na Kalika, iz Hajduka su se oglasili o aktualnoj situaciji.

Sada se o slučaju oglasila i Hrvatska udruga "Nogometni sindikat" priopćenjem i osudom.

"Iznimno nas žalosti i duboko smo pogođeni današnjim napadom na igrača HNK Hajduk Split, Anthonya Kalika. Ovim putem najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja, bilo verbalnog ili fizičkog.

HNK Hajduk Split je klub bogate tradicije i povijesti, i njegovi igrači zaslužuju osjećaj sigurnosti u gradu čije boje časno brane.

Igrače treba bodriti i podržavati, i u trenucima kada rezultati nisu onakvi kakve svi priželjkujemo.

Nasilje nikada ne može biti odgovor!"

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nogometni sindikat (@huns_nogometni_sindikat)