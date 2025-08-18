Close Menu

O napadu na Kalika oglasio se i Nogometni sindikat, evo što su poručili

Oštra osuda

Nakon sinoćnjih događaja na Poljudu te današnjeg verbalnog napada na Kalika, iz Hajduka su se oglasili o aktualnoj situaciji.

OGLASILI SE IZ HAJDUKA: "Prihvaćamo negativne reakcije, ali osuđujemo..."

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Sada se o slučaju oglasila i Hrvatska udruga "Nogometni sindikat" priopćenjem i osudom.

"Iznimno nas žalosti i duboko smo pogođeni današnjim napadom na igrača HNK Hajduk Split, Anthonya Kalika. Ovim putem najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja, bilo verbalnog ili fizičkog.

HNK Hajduk Split je klub bogate tradicije i povijesti, i njegovi igrači zaslužuju osjećaj sigurnosti u gradu čije boje časno brane.

Igrače treba bodriti i podržavati, i u trenucima kada rezultati nisu onakvi kakve svi priželjkujemo.

Nasilje nikada ne može biti odgovor!"

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Nogometni sindikat (@huns_nogometni_sindikat)

VIDEO Kalik napadnut u splitskom kafiću: "Huligan ga je pljunuo i prijetio da će mu izbiti zube"

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0