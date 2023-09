Kada vam počne želudac počne kruliti prije spavanja, vjerojatno se bojite da će vas želudac držati budnim ako nešto ne grickate. Ali što ako se zbog grickalice prije spavanja zapravo još satima prevrćete?

Iako postoji hrana koju možete sigurno konzumirati i koja vam neće poremetiti spavanje, stručnjaci preporučuju da izbjegavate jesti prekasno navečer jer će vaše tijelo pretvoriti sve što imate u energiju. Osim toga, velike porcije hrane kasno navečer također mogu poremetiti probavu, prenosi The Sun. Nutricionisti kažu da je ovo pet najgorih koje možete jesti prije spavanja. 1. Čokolada Ima smisla da ne bismo trebali popiti šalicu čaja ili kave prije spavanja, jer vam razine kofeina mogu dati nalet energije umjesto da pripreme vaše tijelo za san. Ali stručnjaci upozoravaju da je visoka razina kofeina u čokoladi također čini lošim izborom za kasno noćno grickanje, kao i šećer. 2. Sir Tko ne voli grickati sir nakon večere? Nažalost, kremasti, ugodni međuobrok zapravo je jedna od najgorih namirnica koje možete pojesti prije spavanja. Jaki ili odležani sir sadrži prirodne visoke razine aminokiseline zvane tiramin, zbog koje se osjećamo budnima. Tiramin tjera vašu nadbubrežnu žlijezdu da otpusti hormon ‘bori se ili bježi’, zbog čega osjećate zujanje i budnost satima. Isto vrijedi i za ukusne suhomesnate proizvode poput šunke, kobasice i slanine. 3. Ljuto Začinjena hrana – kao i začini poput ljutog umaka i senfa – mogu ometati regulaciju temperature vašeg tijela i držati vas budnim u satima kad vam je prijeko potreban san. Povrh podizanja tjelesne temperature, potrebna je visoka razina energije za probavu začina, što duboko spavanje čini prilično nemogućim, prenosi N1. 4. Sladoled Previše slatkih stvari može dovesti do skokova razine šećera u krvi, samo da bi se srušile dok spavate. To je slučaj sa sladoledom, kao i sa slatkišima, kolačima i keksima. Prema Healthlineu, hrana koja uzrokuje značajne skokove i padove razine šećera u krvi potiče otpuštanje hormona poput adrenalina i kortizola, što može dovesti do simptoma poput tjeskobe, gladi i razdražljivosti. Iako biste se u početku mogli osjećati pospano od hrane, ove promjene u hormonima mogu uzrokovati da se probudite kasnije tijekom noći. 5. Čips Ono što čips čini tako ukusnim je količina soli koja se nalazi u njemu. Nažalost, previše soli može dehidrirati vaše tijelo dok također povećava zadržavanje vode, uzrokujući umor i iscrpljenost prema Beneden Healthu. Studija Europskog društva za endokrinologiju otkrila je da slana hrana, poput čipsa i slanih orašastih plodova, može uzrokovati isprekidan ili lagan san. Stručnjaci preporučuju da se klonite slane hrane najmanje dva do tri sata prije spavanja ako vam je potreban dobar san. Hrana koja je sigurna prije spavanja Nutricionisti su naveli ovih pet namirnica kao hrana koju možete grickati prije spavanja. 1. trešnje ili sok od višnje – voće prirodno sadrži melatonin 2. med može stimulirati melatonin i isključiti neuropeptide zbog kojih se osjećamo budno – popijte ga s vrućom vodom i limunom 3. banane – visoke razine magnezija koji opuštaju mišiće i umiruju tijelo 4. bademi također sadrže magnezij koji opušta mišiće 5. puretina je bogata triptofanom koji djeluje kao prirodni regulator raspoloženja, prenosi N1.