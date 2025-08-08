Novo otkriće o krumpirima rastužit će mnoge

Budimo realni, ništa se ne može usporediti s neodoljivim okusom vrućih krumpirića posutih solju, upravo izvađenih iz friteze. No pritom valja znati i da to može imati grozne posljedice po zdravlje.

Naime, studija objavljena u srijedu u prestižnom medicinskom časopisu The BMJ pokazala je da osobe koje jedu krumpiriće tri puta tjedno imaju 20 posto veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Rizik je još viši kod onih koji krumpir konzumiraju pet puta tjedno – čak 27 posto.

Međutim, dobra vijest za ljubitelje krumpira jest da isti rizik nije uočen kod konzumacije kuhanog, pečenog ili pire krumpira. Drugim riječima, način pripreme čini drastičnu razliku, piše tportal.

Sve ovisi o pripremi

Međunarodni istraživački tim, u kojem su sudjelovali i stručnjaci sa Sveučilišta u Cambridgeu, analizirao je zdravstvene podatke više od 205.000 američkih zdravstvenih radnika. Njihove prehrambene navike pratile su se putem redovitih anketa, a njihovo zdravlje nadzirano je gotovo četiri desetljeća. Tijekom tog dugotrajnog razdoblja praćenja zabilježeno je oko 22.000 slučajeva dijabetesa tipa 2.

„Rizici povezani s konzumacijom krumpira razlikuju se ovisno o načinu pripreme“, napisali su autori studije. „Povezanost između većeg unosa krumpira i povećanog rizika od dijabetesa tipa 2 prvenstveno je posljedica konzumacije pomfrita.“

Zanimljivo je i da su istraživači otkrili kako zamjena tri porcije krumpira tjedno cjelovitim žitaricama može smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2 za 8 posto.

Ne treba zamijeniti krumpir bijelom rižom

„Naši nalazi sugeriraju da zamjena bilo kojeg oblika krumpira, osobito pomfrita, cjelovitim žitaricama može smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, što dodatno naglašava važnost uključivanja cjelovitih žitarica u zdravu prehranu“, navode istraživači. S druge strane, zamjena krumpira bijelom rižom povezana je s povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2.

U povezanom uvodniku, također objavljenom u The BMJ-u, stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država i Danske istaknuli su: „Ovaj nalaz u skladu je s prethodnim istraživanjima koja povezuju visoki unos ultra-prerađene hrane s povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2 – pomfrit je često ultra-prerađena namirnica, dok su pečeni, kuhani i pire krumpir minimalno prerađeni.“

„S obzirom na relativno nizak utjecaj krumpira na okoliš i zdravlje, on može biti dio zdrave i održive prehrane, no cjelovite žitarice i dalje bi trebale imati prioritet", zaključuju stručnjaci.