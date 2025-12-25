Novo istraživanje otkrilo nešto što je bilo nezamislivo. Milanović najpozitivniji političar

Prema najnovijem istraživanju Crobarometra koje je objavio Dnevnik Nove TV, političko raspoloženje u Hrvatskoj tijekom studenoga nije donijelo veća iznenađenja. Rejting stranaka, kao i stavovi građana prema radu Vlade i predsjednika Republike, ostali su uglavnom stabilni u odnosu na prethodni mjesec.

Rejting stranaka bez većih pomaka

Na vrhu ljestvice i dalje je HDZ, s potporom od 26,9 posto birača koji izlaze na izbore. Slijedi SDP s 20,8 posto, dok se na trećem mjestu zadržava platforma Možemo! s 12 posto potpore.

Most, koji je nedavno dobio novog predsjednika Nikola Grmoja, studeni završava sa 6 posto podrške. Domovinski pokret bilježi 3,2 posto, dok sve ostale stranke pojedinačno ostaju ispod 2,5 posto. Neodlučnih birača je 13,2 posto.

Vlada i predsjednik: stavovi ostaju podijeljeni

Kada je riječ o radu Vlade, istraživanje pokazuje da nezadovoljstvo i dalje prevladava. Rad Vlade ne odobrava 65 posto ispitanika, dok ga pozitivno ocjenjuje 27 posto. Bez jasnog stava je osam posto građana.

Potpora radu predsjednika Republike Zoran Milanović ostaje gotovo nepromijenjena. Njegov rad podržava 49 posto ispitanika, dok se s njegovim potezima ne slaže 42 posto. Devet posto građana nema formirano mišljenje.

Tko ostavlja najbolji, a tko najgori dojam?

Predsjednik Milanović i dalje je političar s najpozitivnijim imidžem – 57 posto građana ima pozitivan dojam o njemu, dok 36 posto izražava negativan stav.

Ministar obrane Ivan Anušić bilježi rast pozitivne percepcije, s 41 posto pozitivnih i 32 posto negativnih ocjena, dok trećina ispitanika o njemu još nema stav.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ima 37 posto pozitivnog dojma, ali i visokih 52 posto negativnog. Božo Petrov i Ivana Kekin bilježe po 35 posto pozitivnih dojmova, s tim da Kekin ima veći udio negativnih ocjena.

Novi čelnik Mosta Nikola Grmoja, u prvom mjerenju nakon preuzimanja funkcije, ima 34 posto pozitivnog i 43 posto negativnog dojma. Za sedam posto ispitanika je nepoznat, dok je 16 posto neodlučno.

Premijer Andrej Plenković nalazi se u sredini ljestvice pozitivnog dojma s 33 posto, ali istovremeno ima i najviši negativni rejting – čak 60 posto ispitanika ima negativno mišljenje o njemu. Visok negativni dojam bilježe i Gordan Jandroković, Siniša Hajdaš Dončić te Tomislav Tomašević.

Najmanje prepoznatljivi političari u javnosti i dalje su Mišel Jakšić i Mirela Ahmetović.

Inflacija i visoke cijene i dalje najveća briga

Kao i prethodnih mjeseci, građane najviše opterećuju visoke cijene i inflacija. Slijede briga za životni standard i niske plaće, dok se među ključnim problemima i dalje ističu korupcija i kriminal na visokoj razini.

Zabrinutost za opće gospodarsko stanje snažno je povezana i s položajem umirovljenika, pri čemu su niske mirovine jedan od izraženijih socijalnih problema.