Novi zeleni prostori za stanovnike Supetra: završen projekt „Zeleni ritam grada“

„Projekt ‘Zeleni ritam grada’ pokazuje našu jasnu opredijeljenost prema održivom razvoju i prilagodbi klimatskim promjenama. Ulaganjem u zelenu infrastrukturu, hladovinu i dostupnost pitke vode izravno ulažemo u zdravlje, sigurnost i kvalitetu života naših građana, ali i u ugodniji boravak brojnih posjetitelja Supetra. Ovakvi projekti nisu luksuz, već nužnost u vremenu sve izraženijih klimatskih izazova.”, ističe Ivana Marković, gradonačelnica Supetra.

Grad Supetar uspješno je priveo kraju projekt „Zeleni ritam grada“, vrijedan 218.612,18 eura, kojim je napravljen značajan iskorak u prilagodbi gradskih prostora klimatskim promjenama te u stvaranju zdravijeg i ugodnijeg okruženja za život građana i boravak posjetitelja. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 174.889,74 eura, dok je Grad Supetar osigurao preostalih 43.722,44 eura.

Jedan od najznačajnijih zahvata proveden je u trajektnoj luci Supetar, koja predstavlja glavna vrata otoka Brača i jednu od najprometnijih luka na Jadranu kroz koju godišnje prođe gotovo dva milijuna putnika. Na dvije lokacije izgrađene su sigurne točke, odnosno skloništa od toplinskih valova, koje putnicima, građanima i turistima omogućuju zaklon i predah od visokih temperatura tijekom ljetnih mjeseci. Istodobno su povećane površine pod krošnjama sadnjom 22 stabla murve, vrste otporne na vjetar, sol i visoke temperature, čime je osigurana prirodna hladovina na frekventnim zonama boravka. U luci je postavljena i javna slavina sa zdravstveno ispravnom pitkom vodom, kako bi se u razdobljima ekstremnih vrućina osigurao lak i besplatan pristup osvježenju za putnike i vozače.

Značajni radovi provedeni su i u Parku na rivi u Supetru, jednoj od najvažnijih zelenih oaza grada i prostoru snažne kulturne i društvene vrijednosti. Krajobraznim uređenjem parka povećane su zelene površine, osigurana dodatna hladovina i očuvana postojeća vrijedna vegetacija, uz sadnju novih stabala i grmlja koja doprinose estetskoj vrijednosti prostora i otpornosti na klimatske promjene.

Projekt je obuhvatio i niz zahvata u ostalim naseljima koja administrativno pripadaju Gradu Supetru, uključujući ozelenjivanje prostora dječjeg vrtića „Mrvica“, područja oko DVD-a Supetar, sportskih i dječjih igrališta u Mircima i Splitskoj, riva i parkova te mjesnih groblja u Splitskoj i Mircima. U Škripu je uređen park Žardin sadnjom novih stabala otpornijih na klimatske uvjete, dok su u Splitskoj zamijenjene dotrajale palme novim sadnicama koje osiguravaju hlad i očuvanje mediteranskog identiteta prostora.

Projekt je osmišljen kao odgovor na sve izraženije posljedice klimatskih promjena, osobito toplinske valove i manjak prirodne hladovine u urbanim sredinama. Njegov je cilj bio smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne klimatske utjecaje te povećati otpornost grada kroz sustavno ozelenjivanje javnih površina i uvođenje infrastrukturnih rješenja koja podižu kvalitetu svakodnevnog života. Projekt je u cijelosti usklađen s Akcijskim planom energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama za otok Brač (SECAP). Provedba projekta trajala je od lipnja 2024. do prosinca 2025. godine. Realizacijom ovog projekta Grad Supetar potvrdio je svoju dugoročnu viziju razvoja grada koji odgovorno upravlja prostorom, čuva okoliš i kontinuirano ulaže u kvalitetu života svojih stanovnika.