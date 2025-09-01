Novi zakon u Rusiji: Novčane kazne za pretragu 'zabranjenih materijala', među njima i meme 'gay Putina'

Od danas je u Rusiji na snazi novi zakon po kojem se kažnjava pretraživanje i pristup "ekstremističkim" materijalima. Zakon također predviđa visoke kazne za oglašavanje VPN-ova i drugih alata koji služe za zaobilaženje internetskih blokada, objavila je ruska državna novinska agencija RIA Novosti, piše Index.

Prema novim odredbama, namjerno pretraživanje materijala koji se nalaze na popisu "ekstremističkog materijala" ruske vlade, čak i uz korištenje VPN-a, kažnjavat će se novčanom kaznom u iznosu od tri do pet tisuća rubalja.

Popis zabranjenih materijala vodi Ministarstvo pravosuđa, a sadržaj na njega dospijeva isključivo sudskom odlukom. Trenutno se na tom popisu nalazi oko 5,5 tisuća stavki.

Na popisu se nalazi široki spektar materijala, od djela Adolfa Hitlera do snimke na kojoj preminuli ruski opozicionar Aleksej Navalni govori da je Jedinstvena Rusija "stranka lopova i prevaranata". Zabranjen je i meme "Gay Clown Putin" (naslovna fotografija), kao i materijali o scientologiji i Jehovinim svjedocima, neke pjesme ruskih repera i punk bendova.

Na popisu su i "međunarodni LGBT pokret" i tvrtke poput Mete, vlasnice Facebooka, Instagrama i WhatsAppa.

Na meti i VPN

Zakon strogo kažnjava i oglašavanje VPN-ova te drugih alata za pristup blokiranim stranicama. Kazne za građane iznose od 50 do 80 tisuća rubalja (530 do 850 eura), za službene osobe od 80 do 150 tisuća (850 do 1600 eura), a za pravne osobe od 200 do 500 tisuća rubalja (2100 do 5300 eura).

Samo širenje takvih oglasa kažnjavat će se novčanom kaznom do 500 tisuća rubalja.

Vlasnicima VPN servisa koji se ogluše o nalog Roskomnadzora prijete kazne od 50 do 80 tisuća rubalja za građane, od 80 do 150 tisuća za službene osobe te od 200 do 500 tisuća za pravne osobe. U slučaju ponovljenog prekršaja kazna može doseći i do milijun rubalja, oko 10.000 eura.

Među prekršaje se ubraja i odbijanje povezivanja s državnim informacijskim sustavom te neispunjavanje obveze ograničavanja pristupa zabranjenim izvorima.

"Zakon se ne odnosi na dobronamjerne Ruse"

Čelnik Ministarstva digitalnog razvoja Maksut Šadajev kaže kako kazne za pretraživanje ekstremističkih materijala nisu namijenjene običnim korisnicima. Naglasio je da će tijela za provedbu zakona morati dokazati da je osoba svjesno i namjerno tražila zabranjene informacije.

Prema njegovim riječima, takve materijale ciljano traže pristaše određenih ideologija, a zakon se ne odnosi na "dobronamjerne Ruse".