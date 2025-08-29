Novi vrtić u Krilu spreman je za djecu

Općina Dugi Rat objavila je kako je dovršena gradnja novog vrtića u naselju Krilo, čime je osiguran prostor za boravak djece u pedagoškoj 2025./2026. godini.

"Nakon dugotrajnog i kompliciranog građevinskog zahvata, ipak smo uspjeli na vrijeme objekt novog vrtića na Krilu privesti kraju", rekao je načelnik općine Tonči Bauk.

Nakon tehničkog pregleda, novi objekt je u kratkom roku dobio Uporabnu dozvolu jer je zadovoljio sve potrebne parametre za funkcionalnost. "Minimalni tehnički uvjeti su zadovoljeni te će rješenje za otvaranje vrtića biti pravomoćno 29. kolovoza 2025. godine", istaknuli su iz općine.

Načelnik je također naglasio kako su stanovnici Krila dobili „jedan reprezentativni objekt koji je osvježio prostor mjesta“ te izrazio nadu da će u budućnosti biti još sličnih projekata.

"Sretno djelatnicima vrtića i djeci", poručio je načelnik Bauk.