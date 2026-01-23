NOVI VAL PREVARA Majku nazvali, a s druge strane čula vriskove ‘kćerke’

Svi smo čuli za prijevare putem SMS poruka sa sadržajem ‘Mamaa…mobitel mi je pokvaren, piši mi na novi broj’ ili ‘Vaš paket ne može biti isporučen zbog netočne adrese, molimo potvrdite adresu na poveznici’, no razvojem tehnologije i umjetne inteligencije građani sve češće postaju žrtve prijevara i putem telefonskog poziva.

Jedna sugovornica DULista je ispričala vrlo uznemirujuću situaciju koja se dogodila njenoj majici.

-Sve je započelo običnim pozivom na fiksni telefon, majka se javila na poziv, a s druge strane slušalice čula je bolne uzvike ženskog glasa koji je dozivao: mama, mama…- ispričala nam je kći žrtve poziva. Uzvike je prekinuo muški glas koji se predstavio kao liječnik te postavio pitanje ima li sugovornica kćer. U strahu i šoku, žena je potvrdila da ima kćer, nakon čega je prekinula poziv. Kako nam je ispričala kći, njena 96-godišnja majka je bila vidno potresena uvjerena da se radi o stvarnoj tragediji te joj je trebalo vremena da se smiri.

Iz policije upozoravaju da upravo tako često započinju prijevare u kojima se građane pokušava uvjeriti da je član njihove obitelji doživio nesreću i nalazi se u bolnici u teškom stanju te im je hitno potrebna operacija. Žrtvama se potom govori da se operacija može obaviti isključivo ako se odmah plati određeni iznos.

Policija ističe kako, osim ovog oblika prijevare i dalje bilježe slučajeve u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao bankarski i policijski službenici te na različite načine uvjeravaju građane na predaju novca gdje su uglavnom žrtve građani starije životne dobi zbog njihove dobronamjernosti i samostalnog stanovanja.

Iz policije naglašavaju da bolnice i državne institucije nikada ne traže hitne novčane isplate. Građanima se savjetuje da ne donose ishitrene odluke pod pritiskom straha. Već da provjere informacije s članovima obitelji ili bliskim osobama te da telefonom nikada ne otkrivaju osobne podatke i financijske informacije.

U slučaju zaprimanja ovakvog ili sličnog poziva, ili postanete žrtva prijevara, odmah nazovite policiju na broj 192 i prijavite događaj.