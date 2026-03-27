Novi udar na novčanike: Poskupljuje meso?

Na izbornoj skupštini Udruge za tov i uzgoj junadi Baby Beef održanoj u petak u Gudovcu pokraj Bjelovara, novoizabrani predsjednik Dino Gelemanović izjavio je da očekuje postupno poskupljenje junetine zbog visokih troškova i nedostatka teladi na tržištu, piše HRT.

Gelemanović, koji je na čelu udruge naslijedio Tonija Raiča, vlasnik je i direktor obiteljske farme Poljo-Davor koja se bavi zaokruženom proizvodnjom goveda od polja do stola, s oko 400 grla. Glavni razlog očekivanog poskupljenja prema njegovim riječima nisu geopolitičke okolnosti, nego visoki troškovi i nedostatak teladi.

- Koliko će ta povećanja biti, teško je sad prognozirati, ali da će postupno ići gore, sigurno hoće, rekao je Gelemanović.

Na pitanje kako država može najbolje pomoći sektoru, istaknuo je da je potrebna jasna strategija povećanja broja plotkinja (rasplodnih ženki, op.ur.), kako u sustavu krava-tele tako i u mliječnom govedarstvu, uz povoljne kredite i poticanje investicija u modernizaciju farmi.

Rat na Bliskom istoku ocijenio je kao dodatni čimbenik nesigurnosti, ali ne i presudan za plasman hrvatske junadi. Rekao je da Bliski istok jest veliko tržište za Baby Beef, ali da postoje naznake kako bi se trgovina mogla nastaviti unatoč sukobu.

- Nadamo se da to neće biti neki veći problem, poručio je, dodajući da s obje sukobljene strane dolaze signali umjerenijeg tona i volje za pregovorima.

Ocijenio je da komunikacija s Ministarstvom poljoprivrede postoji, ali rijetko donosi konkretne rezultate.

Na skupštini je bio i novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Željko Mihelić, stočar iz Primorsko-goranske županije i vlasnik Farme Lužak iz Liča, koji je dan ranije izabran na čelo HPK-a.

Ocijenio je da je kriza u stočarstvu prisutna u cijeloj Europi jer se proizvođači zbog dugih proizvodnih ciklusa i relativno niske profitabilnosti sve više okreću drugim sektorima.

Posebno je upozorio na problem dostupnosti plavog dizela za male poljoprivrednike, koji za razliku od velikih ne mogu primati gorivo od distributera i prisiljeni su ići na benzinske postaje gdje ga nema dovoljno ili ga uopće nema.

Kao rješenje predložio je ukidanje postojećeg sustava i uvođenje novog modela subvencioniranja, primjerice putem kartice ili skidanjem trošarine, koji bi svim poljoprivrednicima osigurao jednak pristup povlaštenom gorivu.