Novi udar na džepove: Registracija opet poskupljuje, evo za koliko

Registracija vozila u 2026. godini bit će znatno skuplja za većinu vozača. Naknada za korištenje javnih cesta, koja se plaća jednom godišnje prilikom tehničkog pregleda, povećava se za osobne automobile za oko 60 posto. Riječ je o novom poskupljenju koje dolazi nakon prošlogodišnjeg rasta cijena tehničkog pregleda i Eko testa od približno 15 posto, piše net.hr.

Iako se osnovni iznos naknade formalno povećava s 28,50 na 40 eura, stvarni trošak za vozače bit će veći zbog koeficijenata koji ovise o zapremini motora i vrsti vozila. Upravo ti koeficijenti značajno podižu konačnu cijenu registracije. Prema prijedlog novog pravilnika Ministarstva prometa, u prosjeku će vlasnici osobnih automobila plaćati oko 47 eura više nego dosad, no razlike među kategorijama su značajne. Najmanji benzinski automobili do 1000 kubičnih centimetara imat će naknadu od 38,40 eura, što je povećanje od 14,40 eura.

Najzastupljenija skupina vozila, ona s motorima do 1600 kubika, ubuduće će plaćati 79,60 eura, odnosno 30 eura više. Za automobile do 2000 kubika iznos raste na 95,60 eura, što predstavlja dodatni trošak od 36,70 eura. Vozila s motorima između 2001 i 2500 kubičnih centimetara plaćat će 159,20 eura, dok će vlasnici automobila s motorima većim od 2500 kubika izdvajati čak 254,80 eura godišnje. U tim kategorijama povećanje iznosi 56,90, odnosno 95,29 eura.

Više će plaćati i vlasnici lakih dostavnih vozila, za koje se nove naknade kreću od 80,40 do 237 eura, uz prosječan rast od oko 28 posto. Naknade za kamione i teške kamione povećavaju se od 12 do 17 posto, dok će autobusi plaćati između 12 i 19 posto više nego dosad. Mopedi su i dalje izuzeti od ove obveze, ali motociklistima se godišnja naknada povećava s 10 na 18 eura.

Povećanje se odnosi i na oldtimere, kamp-prikolice te ostale registrirane kategorije vozila. Osim toga, uveden je i mehanizam automatskog usklađivanja s inflacijom, pa se osnovna naknada od 40 eura više neće fiksirati. Prvo usklađivanje predviđeno je za 2027. godinu, prema stopi inflacije iz 2026.