Novi udar Irana na Izrael. Hoće li se Britanija, Francuska i Njemačka uključiti?

Iranski vrhovni vođa Ali Khamenei navodno je ubijen u jučerašnjem izraelsko-američkom napadu na Iran, dok se sigurnosna situacija na Bliskom istoku dramatično pogoršava. Teheran je, prema dostupnim informacijama, odgovorio raketnim napadima na Izrael i pojedine zemlje Perzijskog zaljeva.

Raketa pogodila Jeruzalem

Dopisnik Al Jazeera izvijestio je da je iranska raketa izravno pogodila Jeruzalem, i to zapadni dio grada.

Neposredno prije udara oglasile su se sirene za zračnu opasnost, a stanovnici su prijavili snažne detonacije koje su odjekivale iznad grada.

Izraelska vojska, Izraelske obrambene snage, objavila je kako su njihovi sustavi detektirali projektile lansirane iz Irana prema izraelskom teritoriju.

„Prije kratkog vremena identificirani su projektili lansirani iz Irana prema Državi Izrael“, stoji u priopćenju vojske, uz napomenu da protuzračni obrambeni sustavi djeluju kako bi presreli prijetnju. Građanima je upućen apel da ostanu u skloništima do daljnjega.

Reakcija iz Londona

U međuvremenu se oglasio i britanski premijer Keir Starmer, koji je putem društvenih mreža objavio videoporuku.

Poručio je kako Ujedinjeno Kraljevstvo trenutačno nije uključeno u američko-izraelske vojne operacije protiv Irana. Naglasio je da London pozorno prati razvoj situacije te pozvao na smirivanje napetosti u regiji koja, kako je rekao, „opasno klizi prema širem sukobu“.