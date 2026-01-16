Novi Trumpov ultimatum svijetu: Grenland ili carine

Američki predsjednik Donald Trump dodatno je zaoštrio retoriku oko pitanja Grenlanda, poručivši kako ne isključuje uvođenje trgovinskih carina zemljama koje se protive planovima Sjedinjenih Američkih Država da preuzmu kontrolu nad tim arktičkim otokom.

Iako Trump već dulje vrijeme javno zagovara ideju američkog nadzora nad Grenlandom, autonomnim teritorijem u sastavu Danske, ovo je prvi put da je otvoreno zaprijetio korištenjem ekonomskih mjera kao sredstva političkog pritiska.

„Ako se zemlje ne slože oko Grenlanda, mogao bih uvesti carine. Grenland nam je potreban zbog nacionalne sigurnosti“, izjavio je Trump u Bijeloj kući, ne precizirajući na koje bi se države mjere odnosile niti koliki bi bio njihov opseg.

Američki predsjednik pritom naglašava kako Grenland ima izniman strateški značaj zbog bogatih mineralnih resursa, ali i svog geopolitčkog položaja. Istodobno je kritizirao Dansku, tvrdeći da ne čini dovoljno za zaštitu tog područja, unatoč činjenici da se otok nalazi pod sigurnosnim okriljem NATO.

Američki kongresnici u Danskoj: „To je stav jednog čovjeka“

Dok Trump prijeti gospodarskim pritiscima, u Kopenhagen je stigla dvostranačka delegacija američkog Kongresa kako bi izrazila potporu Danskoj i stanovnicima Grenlanda. Članovi delegacije, među kojima su i demokrati i republikanci, nastoje umiriti europske saveznike poručujući da predsjednikovi istupi ne odražavaju stav većine Amerikanaca.

„Ovdje smo kako bismo pokazali dvostranačku solidarnost s Danskom i Grenlandom. To su naši dugogodišnji saveznici“, izjavio je demokratski senator Dick Durbin. „Ono što predsjednik govori nije stav američkog naroda.“

Njegova stranačka kolegica Jeanne Shaheen upozorila je da ovakva retorika slabi savezničke odnose unutar NATO-a te ide u korist globalnim rivalima Sjedinjenih Država, poput Rusije i Kine.

S druge strane, europski čelnici jasno su stali uz Dansku. Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen poručio je kako američko preuzimanje Grenlanda „ne dolazi u obzir“.

Istodobno su Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka i Švedska najavile slanje manjeg broja vojnog osoblja na Grenland u sklopu zajedničkih vojnih vježbi. Francuska ministrica obrane istaknula je kako je cilj poslati jasnu poruku – uključujući i Washingtonu – da su europske zemlje spremne štititi svoj suverenitet.

Prosvjedi i podijeljeni stavovi u SAD-u

Unatoč protivljenju u Kongresu i anketama prema kojima tek 17 posto Amerikanaca podržava ideju preuzimanja Grenlanda, što je Trump odbacio kao „lažne rezultate“, Bijela kuća zasad ne odustaje od svoje politike.

Trumpov posebni izaslanik za Grenland izjavio je za američke medije kako vjeruje da će se sporazum ipak postići, naglašavajući da je predsjednik „ozbiljan u svojim zahtjevima prema Danskoj“.

Za sutra su, u međuvremenu, najavljeni masovni prosvjedi diljem Danske i Grenlanda, na kojima će građani izraziti protivljenje američkim teritorijalnim ambicijama.