Novi stravičan napad na našoj obali: Zaštitari brutalno pretukli Slovence, među njima i djevojku

U Savudriji je došlo do novog brutalnog napada na slovenske turiste, a ovog puta sve se odigralo na plaži kojom upravlja hotel Kempinski. Incident se dogodio u petak u večernjim satima. Iako su tragovi krvi još uvijek vidljivi na plaži, iz hotela odbijaju komentirati događaj, a lokalna policija nije odgovarala na pozive, izvještava 24ur i njihov novinar Marko Gregorc.

Slovenski turisti, koji su se nakon 22 sata spustili do mora kako ne bi smetali susjedima, postali su žrtve fizičkog napada.

Tragovi na tijelima Slovenaca svjedoče o napadu. Otečeni prsti na nogama, modrica na laktu, probušena usna i rana od nekoliko centimetara na čelu.

"Otprilike sat i pol nakon što smo sjeli, prišao nam je jedan zaštitar i prilično neljubazno zatražio da napustimo plažu. Pitali smo ga u čemu je problem, jer nikome ne smetamo i plaža je prazna. Samo je rekao da nestanemo i da nas više ne želi vidjeti ovdje", ispričala je jedna od žrtava za 24ur.

'Drugi zaštitar bio je agresivan'

Budući da su bili na javnoj plaži, bili su znatiželjni zašto ih zaštitar progoni. Zaštitar se potom udaljio, ali se ubrzo vratio s još jednim kolegom.

"Drugi zaštitar bio je agresivan i odmah je počeo vikati na nas, govoreći da se 'gubimo iz njihove lijepe zemlje'", rekao je jedan od napadnutih. Kao i prvi, drugom zaštitaru su rekli da ne vide u čemu je problem i da po potrebi mogu pozvati policiju.

Budući da su se uz takav ton i ponašanje počeli osjećati nesigurno, odlučili su se povući u obližnju kućicu, udaljenu 20-ak metara. No, tada je na mjesto događaja stigao i treći zaštitar.

"Povukao me za majicu pa sam izvadio telefon i počeo snimati", ispričao je sugovornik.

Tukli su i djevojku

Uslijedila je brutalna tučnjava, tijekom koje ni djevojka nije bila pošteđena, jedan od zaštitara ju je udario nogom dok je padala na tlo.

"Zatim su je udarili i pala je na terasu ispod. Tada su to čuli susjedi s gornjeg kata i sišli. Zaštitari su počeli bježati s plaže, a mi smo došli i pozvali hitnu pomoć i policiju", rekao je.

Direktor hotela obaviješten o incidentu

Direktor hotela, Ninoslav Vidović, potvrdio je da je obaviješten o incidentu, ali se ogradio od odgovornosti, navodeći kako je riječ o vanjskoj zaštitarskoj službi koju hotel angažira. Na pitanja o tome po čijem su nalogu zaštitari djelovali te hoće li biti smijenjeni, nije želio odgovoriti.

Napadnuti slovenski državljani zatražili su liječničku pomoć u Sloveniji, a najavljuju i poduzimanje svih pravnih koraka protiv zaštitara i hotela.

Podsjetimo, 25. srpnja petorica redara u Poreču su pretukla mladića (19) iz Slovenije. Mladić je zadobio teške tjelesne ozljede, frakturu lubanje, oštećeno mu je uho te je zadobio modrice i ogrebotine po cijelom tijelu. Pomoć mu je pružena u Općoj bolnici Pula, a kasnije je otpušten na daljnje liječenje u Sloveniju.