NOVI SPEKTAKL NA POLJUDSKOJ LJEPOTICI Počela prodaja ulaznica za utakmicu između Hajduka i Istre

U tijeku je prodaja ulaznica za susret 7. kola SuperSport HNL u kojem Hajduk na Poljudu u subotu 2. rujna s početkom u 21:05 sati na Poljudu dočekuje momčad Istre 1961. Bijeli su trenutno prvi na prvenstvenoj ljestvici s maksimalnim učinkom od pet pobjeda u pet odigranih dvoboja.

Do dana utakmice pravo kupnje, kao i do sada, imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Učlaniti se možete online ili dolaskom u Odjel za članstvo te odmah ostvarujete pravo na kupnju ulaznice. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

U prodaji su ulaznice samo za istočnu i zapadnu tribinu poljudskog stadiona. Kao što je već poznato, sjeverna tribina kao i ulaz U na jugu su rasprodani do kraja natjecateljske sezone 2023/24 i neće više biti u prodaji. U ovom trenutku Hajduk ima nevjerojatnih 19.000 pretplatnika i preko 94.000 članova što je povijesni rekord Kluba u svakom segmentu.

PRODAJNA MJESTA:

1) Online na hajduk.mojekarte.hr

2) Odjel za članstvo na Poljudu (prodaja isključivo za članove):

- radni dan od 8 do 20 sati

- subota od 9 do 21 sati

3) Hajduk Fan shop Joker

4) Hajduk Fan shop Makarska

5) Hajduk Fan shop Zadar

5) Kućice oko stadiona na dan utakmice - u slučaju da ostane ulaznica

"Kako bi izbjegli stvaranje gužvi i čekanje u redovima preporučujemo Vam najlakši i najjednostavniji način za kupnju ulaznice putem platforme hajduk.mojekarte.hr. Isto tako, pozivamo navijače da ne čekaju zadnji trenutak za kupnju ulaznica na kućicama jer postoji mogućnost da neće svi na vrijeme stići na utakmicu", poručuju iz HNK Hajduk Split.