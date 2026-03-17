NOVI ŠOK ZA VOZAČE Zatvara se cesta u Klisu zbog radova: Evo kojim putem vozači mogu obilaziti

Županijska uprava za ceste Split obavijestila je građane o privremenoj regulaciji prometa na području Općine Klis zbog izvođenja radova na infrastrukturi.

Naime, zbog asfaltiranja u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Solin – rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe, za sav promet zatvara se dionica javne lokalne ceste LC 67075, koja povezuje Solin (ŽC6253) i Klis (ŽC6253).

Riječ je o dijelu ceste kroz naselje Klis Kosa, od stacionaže 4+700 do 5+040, odnosno kroz samo središte naselja.

Zatvaranje od 18. ožujka do kraja travnja

Cesta će biti zatvorena od 18. ožujka 2026. godine do 30. travnja 2026. godine.

Za vrijeme trajanja radova promet će se preusmjeravati na obilazni pravac koji vodi nerazvrstanom cestom Ulicom Zdravka Uvodića.

Radove izvodi Vodotehnika, investitor ViK Split

Investitor radova je tvrtka Vodovod i kanalizacija Split, dok je izvođač radova Vodotehnika d.d. iz Zagreba.

Iz nadležnih službi pozivaju građane na strpljenje i razumijevanje tijekom trajanja radova, a za dodatne informacije moguće je kontaktirati investitora, ViK Split.