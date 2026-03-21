Novi šok na benzinskim postajama: Ovo su nove cijene goriva od utorka

Građani u strahu od novih cijena goriva, pa pokušavaju unaprijed napuniti spremnike i barem kratkoročno izbjeći udar na kućni budžet. Na benzinskim postajama sve je više onih koji, kako kažu, “skupljaju zalihe”.

"Osjetio sam to po džepu, mislim. Što da vam kažem. To je to. Sad se toči do čepa i dolazim kasnije s ostatkom ergele", rekao je Filip iz Zagreba i dodao da planira natočiti još jednom prije poskupljenja u utorak.

"Neće nam biti dobro jer jesti morate, živjeti morate, ali i auto guta isto. Neće nam biti dobro, ali nadam se da ćemo preživjeti", kazao je Josip iz Zagreba.

Prema sadašnjem modelu izračuna, kako RTL Danas doznaje, bez mjera Vlade litra eurosupera 95 poskupjela bi za 21 cent i dosegnula 1,71 euro. Cijena eurodizela bila bi skuplja 31 cent, na 1,86 eura po litri.

Plavi dizel koji se sada ograničen na 89 centi poskupio bi i za 31 cent, na 1,20 euro.