Novi slučajevi svraba na području Dubrovnika, među njima i dijete. Oboljeli nisu povezani

U dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježena su dva nova slučaja svraba, odnosno šuge, kod odraslih osoba, a prije nekoliko dana je oboljelo i jedno dijete. Kako navode epidemiolozi, tri zabilježena slučaja nisu međusobno povezana, potvrdio je Miljenko Ljubić, specijalist epidemiologije u županijskom Zavodu za javno zdravstvo, za RTL.

Zavod za javno zdravstvo u kontaktu je s dječjim vrtićem u kojem je boravilo oboljelo dijete, no zasad nema novih prijava zaraze. Budući da se bolest lako prenosi bliskim kontaktom, roditelji i osobe koje su bile u kontaktu s oboljelima pravodobno su upozoreni.

Tijekom prošle, 2025. godine, na području Dubrovnika zabilježeno je 39 slučajeva svraba, od čega je sedmero djece bilo iz iste vrtićke skupine.

Svrab se pojavljuje i u drugim dijelovima Hrvatske. Pedijatar Ante Omazić potvrdio je kako je u jednoj pedijatrijskoj ordinaciji u Kaštel Sućurcu prošle godine zabilježeno desetak slučajeva, a posljednji je evidentiran prije dva tjedna kod djeteta. U takvim situacijama preporučuje se istodobno liječenje cijele obitelji i svih osoba koje su u bliskom kontaktu s oboljelim.

Pacijenti dolaze s izraženim simptomima

Liječnici upozoravaju da pacijenti najčešće traže pomoć kada su simptomi već izraženi, ponajprije pojačan svrbež. Dermatolozi navode kako se s pacijentima oboljelima od šuge susreću gotovo svakodnevno.

"Tipični simptomi uključuju osip, sitne crvene točkice i razgrebotine, a promjene se najčešće pojavljuju na toplijim dijelovima tijela – u pazusima, preponama, oko pupka, na stražnjici i između prstiju", pojašnjava Iva Blajić, specijalistica dermatologije i venerologije u KBC-u Sestre milosrdnice.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) poručuju kako nijedna županija nije imuna na pojavu svraba.

"Prijave dolaze iz svih dijelova zemlje, s prosjekom od oko 2000 oboljelih godišnje u posljednjih deset godina", kaže Iva Pem Novosel, specijalistica epidemiologije u HZJZ-u.