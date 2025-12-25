Novi slučaj s romskim trubačima: "Ljudima ulazili u dvorište, neprimjereno je"

– Ne znam odakle romskim trubačima ideja da na božićno jutro, bez poziva i pitanja, ulaze ljudima u dvorišta i zgrade i stvaraju buku. To je po svim parametrima potpuno neprimjereno ponašanje na današnji dan, a bome i na sve ostale – javlja nam stanar novozagrebačkog naselja Blato koji je danas ostao zabezeknut prizorima u svojoj ulici, piše Jutarnji list.

Grupa glazbenika – sudeći po registarskim oznakama na njihovu kombiju, stranih državljana – u četvrtak je "imala turneju" po Karlovačkoj cesti, zbog koje je na koncu intervenirala i policija.

Sugovornik "Jutarnjeg", koji se trenutačno bori s bolešću, kaže da su iz susjedne države, i da mu nije problem njihovo podrijetlo, nego činjenica da narušavaju javni red i mir.

– Razgovarao sam s nekoliko susjeda, ljudi su se prepali. Ipak je riječ o šestorici nepoznatih muškaraca koji ulaze u njihova dvorišta, normalno da ih je bilo strah išta im reći – ističe čitatelj koji ih je snimio i dočekao dolazak policije.

Službenike, koji su brzo izašli na teren, upitao je i kakva je procedura u ovakvim situacijama budući da nemaju hrvatske dokumente.

– Rekli su mi da su svirači u tranzitu i da imaju pravo boraviti tri dana u Hrvatskoj, a onda su ih u dva vozila, pod rotirkama, ispratili iz naselja. Što se nakon toga dogodilo, ja doista ne znam – kaže za kraj.

Video pogledajte ovdje.