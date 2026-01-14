Novi rez na bespravnu gradnju? Vlada danas otvara pitanje nezakonito izgrađenih zgrada

Close Menu

Kreće novi krug "legalizacije"? Vlada otvara pitanje nezakonito izgrađenih nekretnina
Vlada Republike Hrvatske danas će održat sjednicu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu. U fokusu otvorenog dijela sjednice, već na samom vrhu dnevnog reda, nalazi se tema koja izravno pogađa sektor nekretnina: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Bespravna gradnja ponovno na stolu

Prva točka dnevnog reda signalizira da Vlada ponovno otvara pitanje kako postupati s objektima izgrađenima bez dozvola te pod kojim uvjetima takve nekretnine mogu biti obuhvaćene zakonskim rješenjima. Ovaj zakon u praksi određuje okvir za rješavanje statusa nezakonito izgrađenih zgrada, a svaka izmjena potencijalno donosi posljedice za vlasnike, tržište nekretnina i prostorno planiranje.

U dijelovima Hrvatske gdje je bespravna gradnja dugogodišnji problem, promjene bi mogle utjecati i na lokalne samouprave te način kontrole gradnje i uređenja prostora.

Uz temu nezakonite gradnje, Vlada će raspravljati i o pitanjima koja se tiču stanovanja i socijalnog sustava. Na dnevnom redu je prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2026. godinu, kao i odluke o osnovicama za izračun više naknada u sustavu socijalne skrbi.

U otvorenom dijelu sjednice predviđene su i zakonske izmjene usklađene s europskim okvirima u području dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava, kao i prijedlog programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2026. godinu.

Zatvoreni dio: ECOFIN, Europska komisija i NATO izvješća

Na zatvorenome dijelu sjednice Vlada će razmatrati, među ostalim, stajalište Hrvatske za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) 20. siječnja 2026., odgovore na pisma službene obavijesti Europske komisije (otpadna oprema, energetska učinkovitost, biogoriva i bioplin), kao i izvješća vezana uz NATO obveze te provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za prosinac 2025.

