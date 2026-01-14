Novi rez na bespravnu gradnju? Vlada danas otvara pitanje nezakonito izgrađenih zgrada

Vlada Republike Hrvatske danas će održat sjednicu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu. U fokusu otvorenog dijela sjednice, već na samom vrhu dnevnog reda, nalazi se tema koja izravno pogađa sektor nekretnina: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Bespravna gradnja ponovno na stolu

Prva točka dnevnog reda signalizira da Vlada ponovno otvara pitanje kako postupati s objektima izgrađenima bez dozvola te pod kojim uvjetima takve nekretnine mogu biti obuhvaćene zakonskim rješenjima. Ovaj zakon u praksi određuje okvir za rješavanje statusa nezakonito izgrađenih zgrada, a svaka izmjena potencijalno donosi posljedice za vlasnike, tržište nekretnina i prostorno planiranje.

U dijelovima Hrvatske gdje je bespravna gradnja dugogodišnji problem, promjene bi mogle utjecati i na lokalne samouprave te način kontrole gradnje i uređenja prostora.

Uz temu nezakonite gradnje, Vlada će raspravljati i o pitanjima koja se tiču stanovanja i socijalnog sustava. Na dnevnom redu je prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2026. godinu, kao i odluke o osnovicama za izračun više naknada u sustavu socijalne skrbi.

U otvorenom dijelu sjednice predviđene su i zakonske izmjene usklađene s europskim okvirima u području dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava, kao i prijedlog programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2026. godinu.

Zatvoreni dio: ECOFIN, Europska komisija i NATO izvješća

Na zatvorenome dijelu sjednice Vlada će razmatrati, među ostalim, stajalište Hrvatske za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) 20. siječnja 2026., odgovore na pisma službene obavijesti Europske komisije (otpadna oprema, energetska učinkovitost, biogoriva i bioplin), kao i izvješća vezana uz NATO obveze te provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za prosinac 2025.