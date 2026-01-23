Novi rekord: Do sada nikada viđen val od 16,66 metara zabilježen u Sredozemlju, uzrokovala ga je oluja Harry

Sicilijski tjesnac ovih je dana ušao u meteorološke i oceanografske anale zbog brojke koja se u Sredozemlju dosad nije vidjela na instrumentima: plutača je, tijekom najjače faze ciklone oluje nazvane Harry, registrirala maksimalnu visinu vala (Hmax) od 16,66 metara, u morskom kanalu između Portopala di Capo Passero (jug Sicilije) i Malte.

Istodobno, oluja je na mnogim područjima Sredozemlja donijela poplave, rušenja stabala i veliku obalnu štetu – od Malte i Liparskih otoka do Korzike i Katalonije, gdje su valovi dosezali i do oko šest metara uz obalu.

Gdje je izmjeren rekord i tko stoji iza mjerenja?

Prema izvješćima talijanskih meteoroloških portala i malteških medija, mjerenje je zabilježila plutača talijanske Nacionalne mreže za mjerenje valova (RON – Rete Ondametrica Nazionale), kojom upravlja ISPRA (Talijanski institut za zaštitu okoliša i istraživanje). Lokacija – između najjužnijeg rta Sicilije i Malte – poznata je kao jedan od najizloženijih morskih koridora u regiji kad se slože duboka ciklona i dugotrajan olujni vjetar.

Što zapravo znači “16,66 metara”: Hmax nije isto što i “prosječan” val

Važno je razumjeti da objavljena vrijednost od 16,66 metara označava maksimalnu visinu pojedinačnog vala (Hmax) u promatranom intervalu – dakle razliku između vrha i udoline najvišeg zabilježenog vala. U praksi se za opis “stanja mora” češće koristi značajna visina vala (Hs), definirana kao prosjek najviše trećine valova i statistički dobro korelira s onim što bi iskusan promatrač na brodu procijenio kao “visinu mora”.

U teškim neverama Hmax može biti osjetno veći od Hs (u ekstremnim slučajevima i približno dvostruk), što objašnjava kako se u istoj epizodi mogu spominjati “obalni valovi od nekoliko metara” i “pojedinačni val od 16+ metara” na otvorenijoj točki mjerenja.

Srušen dosadašnji maksimum iz razdoblja oluje Gloria

Dosadašnji često navođeni maksimum u mediteranskim izvještajima vezan je uz oluju Gloria (siječanj 2020.) na zapadnom Mediteranu: tada je kod boje Dragonera uz Balearsko otočje zabilježena maksimalna visina vala od oko 14,22 metra, uz značajnu visinu vala od 8,44 metra.

S novim mjerenjem u Sicilijskom tjesnacu, rekord maksimalnog vala u mediteranskom bazenu – barem po dostupnim instrumentalnim podacima – pomaknut je na 16,66 metara.

RON, talijanska nacionalna mreža valomjernih plutača, aktivna je od 1989. i tijekom desetljeća se razvijala kroz više faza postavljanja i modernizacije postaja. To znači da se tvrdnja o “najvišem valu” odnosi na najvišu instrumentalno zabilježenu vrijednost unutar razdoblja sustavnog mjerenja, a ne nužno na cjelokupnu povijest mora prije postojanja takvih mreža.

Ciklon Harry i posljedice na obali

Iako je znanstveni fokus trenutačno na rekordnom valu, Harry je ostavio i vrlo opipljive posljedice: talijanski i europski izvori izvještavali su o snažnom nevremenu, poplavama i šteti na više lokacija, uz procjene da su razmjeri štete u pojedinim dijelovima Italije iznimno veliki.

U sljedećim danima očekuje se detaljnija analiza samog zapisa (kvaliteta signala, interval uzorkovanja, usporedbe s drugim postajama i modelima), jer upravo takvi ekstremi služe za provjeru granica prognoznih sustava i za preciznije projektiranje obalne zaštite i pomorske infrastrukture.