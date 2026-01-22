Snimljen dramatičan trenutak razornog prodora mora u restoran: Dijelovi susjedne države izgledaju kao ratna zona nakon nezapamćenog nevremena

Snažno nevrijeme posljednjih je dana pogodilo Sicilija i šire područje juga Italije, zbog čega je u više regija proglašena crvena meteorološka uzbuna, najviša razina upozorenja. Posebno teško stanje zabilježeno je na istoku otoka, uključujući Katanija i okolicu, gdje su obilne kiše i snažni udari vjetra u kratkom vremenu paralizirali promet i svakodnevni život.

Talijanska civilna zaštita upozorila je građane da izbjegavaju kretanje uz obalu, zatvore prozore i balkone te prate službene obavijesti. “Situacija je iznimno kritična i zahtijeva maksimalan oprez,” poručili su iz službe za izvanredne situacije.

Valovi do devet metara i prodor mora u gradove

Jedan od najopasnijih aspekata nevremena bili su iznimno visoki valovi, koji su prema podacima meteoroloških službi dosezali visinu i do devet metara. Takvi su valovi pogodili obalne dijelove oko Messina te Eolske otoke, uključujući Lipari, gdje je more prodrlo u luke, marine i obalne ulice.

Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju zidove mora koji se obrušavaju na obalu, rušeći zaštitne barijere i noseći opremu, plovila i dijelove obalne infrastrukture. U pojedinim zonama ceste su se u svega nekoliko minuta pretvorile u rijeke.

Poplave, evakuacije i poremećaji u prometu

Obilne oborine dodatno su pogoršale stanje u unutrašnjosti, gdje su zabilježene bujične poplave, odroni i zatvaranja prometnica. U više naselja na istočnoj obali Sicilije provedene su preventivne evakuacije stanovništva, a škole i javne ustanove privremeno su zatvorene.

Ovako je izgledao prodor mora u restoran na sicilijanskoj obali:

Trajektne linije prema okolnim otocima bile su obustavljene, dok je zračni promet u pojedinim dijelovima juga Italije bio otežan zbog jakog vjetra. Lokalni dužnosnici ističu da je riječ o jednom od najtežih nevremena posljednjih godina.

"Ovakvu snagu mora rijetko viđamo"

Gradonačelnik jednog od pogođenih obalnih mjesta u istočnoj Siciliji izjavio je za talijanske medije da je razmjer štete zabrinjavajući. “Ovakvu snagu mora rijetko viđamo. Valovi su se dizali poput zidova i u nekoliko minuta poplavili obalu,” rekao je, dodajući kako će sanacija trajati tjednima.

Meteorolozi upozoravaju da se ekstremni vremenski događaji na Sredozemlju sve češće ponavljaju, a stanovnicima ugroženih područja savjetuju oprez i praćenje daljnjih prognoza jer se nestabilno vrijeme može nastaviti i u idućim danima.