NOVI PROBLEMI ZA SPLITSKI MOST Napustila ih istaknuta članica: "Žao mi je, ali ne vidim se više u takvoj priči"

Nema sumnje da je splitska politika puno izgubila kada se iz privatnih razloga iz nje povukla dotadašnja mostovka Jelena Kovačić, a splitski Most dodatno je oslabljen odlaskom Ivane Ljulj Cvitanić iz Splita u Zagreb. Naime, njen izbor za članicu Državnog izbornog povjerenstva bio je nespojiv s nastavkom vijećničkog mandata. Danas u splitskom parlamentu Most zastupaju Josip Markotić i Tihomir Galić.

Iako nikada nije bila vijećnica u splitskom Gradskom vijeću, splitski Most danas je doživio novi gubitak i to izlaskom iz stranke Tanje Soldić. Ona je vijećnica Vijeća Mjesnog odbora Žrnovnica i dio vladajuće većine u ovom naselju na istoku Splita. Od početka mandata aktivno surađuje s predsjednikom Mariom Lolićem, a rezultati njihovog rada već u kratkom vremenu su vidljivi.

"Već dugi niz godina sam se zalagala da se ovdje promjene neke stvari na bolje. Prvenstveno me doticao prijevoz djece gdje inicijativa da se riješi taj problem traje preko 20 godina. 13 godina aktivne borbe roditelja i mojih osobnih 6. Bit je da nam djeca na dnevnoj razini idu samo u jednom smjeru i do 2,7 kilometara pješke, dnevno to znači oko 5,5 kilometara po iznimno opasnim cestama koje nemaju ograde, pune su rupa, uske su, djeca hodaju po cesti i puno puta se dogodilo da je bilo čak i tih neugodnih susreta s automobilom, oborene djece. A davnih dana i smrtnog slučaja.

"Šokirana i razočarana"

Ja sam iz tog razloga pristupila MOST-u, jedinim ljudima koji su se na moj poziv kao građanima pojavili u Žrnovnici i koji su zbilja počeli raditi da se taj problem riješi. Međutim, gradili smo na jedan takav način priču, ali sada se dogodilo to da otkako sam dočelnica kotara, u MOST-u su me kontaktirali samo oko pomoći, ne da sudjelujem u donošenju odluka. U stranku su došli neki novi ljudi, a nitko se drugi nije zauzeo za naše probleme u mjestu, osim gospodina Josipa Markotića koji je na posljednjoj sjednici iznio problem Žrnovnice, te mu se ovom prilikom zahvaljujem na tome. Nikada mi se nije ponudila pomoć kao kotarskom vijećniku, dapače čak su neke osobe iz drugih stranaka odlučile mi pripomoći i ljudi koji nisu u politici, kazala je Soldić te se i njima zahvalila ovim putem.

Jednim dijelom je čak šokirana i razočarana što nije bila pozvala na sastanke na kojima se odlučivalo oko prijedloga za rebalansa proračuna.

"Volontiram po čitave dane na terenu bez da mi se itko obraća da li mi treba šta pomoći i ono najbitnije kako pokušati riješiti problem u mjestu. Osobno smatram da treba postojati neki plan djelovanja da bi se obilazili tereni i ljudi koji volontiraju, a koji su odradili izbore. Jedino mi je gospodin Josip pomogao.

Očito u stranci MOST u zadnje vrijeme donose odluke neke osobe koje nisu odradile izbore čime su u principu isključili one druge ljude koji su godinama gradili priču i volontirali da nekakva stanja budu bolja", mišljenja je Soldić.

Riješeno pitanje prijevoza djece

Osobno smatra da je pitanje rebalansa i kredita jako važno, da bi se ljudi trebali pozvati na raspravu i zaključak jer svaka stranka po meni se temelji na svim svojim ljudima, a ne samo na količini koji donose odluke.

PRIJEVOZ DJECEDanas je velik dan za Žrnovnicu, nakon više od 10 godina krenulo se u rješavanje problema prijevoza... Posted by Mario Lolić on Thursday, July 6, 2023

"Osobno, ovakav način rade mi ne odgovara i drago mi je da je ova priča oko rješavanja prijevoza djece jučer uvrštena u rebalans proračuna i što su se uključili i drugi ljudi iz drugih političkih opcija i pokazali da su im djeca ipak iznad interesa politike i da bi na ovakav način po mojoj nekakvoj sugestiji bi se danas, sutra trebali početi rješavati problemi po svim kotarevima; dakle da se ljudi udruže i da se makne politikantstvo u stranci.

Zahvale

Ovom prilikom bih iznimno zahvalila gospođi Jeleni Kovačić što se i nakon izlaska iz politike nastavila bezuvjetno na svakodnevnoj razini nastavila pomagati djeci Žrnovnice da bi se sanirale ceste kao i našem predsjedniku MO gospodinu Mariju Loliću koji je isto uložio sve snage i maknuo politikantstvo iz stranke da se krenu rješavati problemi u našem mjestu", kazala je te još zahvalila i županijskom vijećniku Popoviću te svim akterima iz stranke Centar, ponajviše gospodinu Zeliću, potom Damiru Barbiru iz SDP-a koji je pomogao.

"Nadam se da će ubuduće na jedan ovakav konstruktivniji način kotarevi surađivati sa samim Gradom i da će se početi rješavati problem za problemom jer ovo je dokaz da ništa nije nemoguće", istaknula je Soldić.

Na kraju je istaknula:

"Žao, ali da jednostavno sebe ne vidim u takvoj priči. I da im želim svako dobro", zaključila je.